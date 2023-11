Tỷ lệ nữ giới giữ cương vị điều hành doanh nghiệp tại Hàn Quốc cao kỷ lục

UnicoSearch dự báo số phụ nữ nắm giữ các vị trí điều hành tại 100 công ty lớn nhất Hàn Quốc sẽ vượt mốc 500 người vào năm 2025. (Nguồn: Gettyimages)

Công ty tư vấn nghiên cứu UnicoSearch tại Hàn Quốc ngày 23/11 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ nữ giới đảm đương cương vị điều hành tại 100 công ty hàng đầu ở Hàn Quốc đã đạt 6% trong năm nay, mức cao chưa từng có. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỷ lệ này tăng.

Theo UnicoSearch, tính đến nửa đầu năm 2023, có 439 phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc tốp 100, tương đương 6%, trong tổng số 7.345 vị trí điều hành.

Danh sách này không tính đến những giám đốc là thành viên hội đồng quản trị nhưng không phải cổ đông của doanh nghiệp.

Tỷ lệ này đã liên tiếp tăng từ mức 3,5% năm 2019 lên 4,1% năm 2020, 4,8% năm 2021 đến 5,6% năm 2022.

UnicoSearch dự báo số phụ nữ nắm giữ các vị trí điều hành tại 100 công ty lớn nhất Hàn Quốc sẽ vượt mốc 500 người vào năm 2025, cao hơn nhiều so với mức khiêm tốn chỉ 13 người trong năm 2004.

Tỷ lệ nữ doanh nhân tại một số quốc gia trên thế giới Panama dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nữ doanh nhân với 29,1%, tiếp theo là Saudi Arabia, Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức và Italy với tỷ lệ lần lượt là 17,7%, 13,6%, 10,6%, 9,6%, 4,4% và 0,9%.

Cũng theo UnicoSearch, năm nay, 72 trong số 100 doanh nghiệp có phụ nữ đảm trách cương vị điều hành chính.

Đáng chú ý, các công ty công nghệ thông tin có tỷ lệ nhân sự điều hành là nữ cao nhất với 39,2%. Còn những doanh nghiệp trong ngành đóng tàu, vận tải biển, thép, năng lượng và cơ khí hiếm khi có nữ giới ở vị trí lãnh đạo.

Tính theo công ty, nhà sản xuất thiết bị điện tử Samsung Electronics có số người điều hành là nữ lớn nhất với 72 người, tiếp theo là CJ Cheiljedang Corp. với 30 người, Naver Corp. là 26 người và Hyundai Motor 21 người.

Trong khi đó, Lotte Shopping, Amorepacific Corp., LG Electronics Inc., LG Uplus Corp., Mirae Asset Securities Co., KT Corp., SK Telecom Corp. và SK Holdings Co. cũng có từ 10 phụ nữ trở lên ở các vị trí điều hành./.