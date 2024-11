Ứng phó bão số 7: Đà Nẵng hướng dẫn tàu thuyền đến nơi trú tránh an toàn

Tàu thuyền của ngư dân tiếp tục di chuyển vào sâu trong Âu thuyền Thọ Quang để tránh bão. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 11/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thông tin, chủ động ứng phó với bão số 7 (YINXING), đơn vị triển khai duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền hoạt động trên biển và hướng dẫn, kêu gọi về nơi trú tránh an toàn.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng, tại Đà Nẵng còn 22 tàu thuyền, với 142 lao động đang hoạt động trên biển (trên tổng số 1.502 tàu thuyền có đăng ký tại Đà Nẵng). Trong đó có 21 tàu, với 132 lao động hoạt động tại khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi; 1 tàu với 10 lao động hoạt động ở khu vực Bình Thuận-Cà Mau.

Nhằm ứng phó với bão số 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang duy trì liên lạc với các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn kêu gọi về bờ để trú tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo các trạm kiểm soát biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tốt các phương tiện ra vào, neo đậu; sẵn sàng cử lực lượng tăng cường xuống các địa bàn để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố Đà Nẵng cũng triển khai cho các đơn vị thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra...

Trước đó, ngày 7/11, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện phương án phòng, chống thiên tai.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động trú tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và Ủy ban Nhân dân các địa phương hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang, không để xảy ra cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc neo đậu, đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải khi vào vịnh Đà Nẵng neo đậu. Sở Xây dựng thành phố và các địa phương tiếp tục công tác đảm bảo an toàn cho cây xanh, tiếp tục triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước, xử lý tại hố thu nước…/.

Bão số 7 diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến ven biển miền Trung Đêm 8/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão; khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Trường Sa; vùng biển từ Bình Định-Cà Mau, từ Cà Mau-Kiên Giang... có mưa rào, dông rải rác.