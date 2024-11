Thời tiết ngày 9/11: Bão số 7 gây mưa ở khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro cấp 3

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 7 đang mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Hồi 4 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ngày 10/11, tâm bão cách Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự kiến từ sáng 10/11, bão sẽ chuyển hướng Tây Nam, di chuyển chậm về phía Hoàng Sa, sau đó tiến về vùng biển ven bờ các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ với cường độ giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa); vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 15, biển động dữ dội; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; khu vực Bắc Biển Đông cấp 3, riêng vùng biển phía Đông cấp 4.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm cần nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 9/11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

