UTCC: Lễ hội Songkran sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế từ 2,01-2,50%

Sân bay Suvarnabhumi tấp nập khách qua lại sáng 9/3 vừa qua. (Ảnh Đỗ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một cuộc khảo sát ý kiến do Trung tâm Dự báo thương mại và kinh tế thuộc Đại học Phòng thương mại Thái Lan (UTCC) thực hiện cho thấy nhiều người Thái Lan dự kiến sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Songkran dài trong năm nay so với năm ngoái, nhưng họ sẽ thận trọng hơn trong chi tiêu do chi phí sinh hoạt và nợ nần cao hơn.

Trung tâm đã lấy ý kiến của 1.280 người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau từ ngày 25-30/3 vừa qua về kế hoạch ăn Tết Songkran.

Kết quả công bố ngày 6/4 cho thấy 66% số người được hỏi có ý định làm công đức, 42% muốn thể hiện lòng kính trọng với người già hoặc người thân, 41,6% muốn tham gia các lễ hội té nước truyền thống và 39,2% muốn tổ chức tiệc tùng với người thân và bạn bè.

Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ sẽ đi du lịch, nhưng chủ yếu là đi du lịch trong tỉnh, 26% cho biết sẽ ở nhà, 10,6% cho biết sẽ đi du lịch các tỉnh khác.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy các điểm du lịch nội địa phổ biến nhất trong dịp này là Chon Buri, Ayutthaya, Rayong, Sukhothai, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Phuket, Krabi, Nakhon Si Thammarat và Bangkok. Chi tiêu du lịch nội địa bình quân đầu người ước tính là 6.425 baht, trong khi chi tiêu du lịch nước ngoài trung bình ước tính là 40.129 baht mỗi người.

Ông Thanawat Pholvichai, cố vấn Trung tâm và Hiệu trưởng UTCC, ước tính tổng chi tiêu của khách du lịch nước ngoài và người dân địa phương trong thời gian lễ hội tháng này sẽ vào khoảng 140 tỷ đến 200 tỷ baht.

Nhìn chung, ông Thanawat cho biết lễ hội Songkran năm nay có thể sẽ sôi động hơn và các sự kiện lễ hội dự kiến sẽ khiến chi tiêu tăng lên. Chỉ riêng trong tháng Tư này, dự kiến sẽ có khoảng 3,2 triệu du khách nước ngoài đến thăm Thái Lan. Ông ước tính lễ hội Songkran sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế từ 2,01-2,50%.

Lễ hội Songkran năm nay sẽ được tổ chức trên khắp cả nước Thái Lan trong 21 ngày kể từ đầu tháng Tư này, đặc biệt trong 5 ngày từ 12-16/4 tới, để chào mừng lễ hội được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại./.

