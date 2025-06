Vải trứng Hưng Yên: Nâng tầm thương hiệu trái cây Việt

Những ngày này, người trồng vải trứng Hưng Yên đang bước vào vụ thu hoạch. Dù được bán với giá khá cao, từ 120.000-150.000 đồng/kg nhưng với ưu thế quả to, mã đẹp, vị ngọt thơm đặc trưng, loại quả này đang được đông đảo người tiêu dùng tìm mua. Vải thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó nên người dân rất phấn khởi về một mùa vải được mùa, được giá.

"Cơn sốt" trên thị trường

Tại xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, những vườn vải trứng đang sai trĩu quả, ngả sắc đỏ trên khắp cánh đồng. Không khí thu mua vải trứng khẩn trương hơn bao giờ hết, bởi loại quả này đang được đông đảo người tiêu dùng "săn đón" trên thị trường.

Cây vải trứng Hưng Yên có nguồn gốc từ cây vải tổ của gia đình ông Nguyễn Văn Vì, ở thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Do hợp thổ nhưỡng nên cây vải này năm nào cũng cho quả to, mã đẹp, vị ngọt thơm đặc biệt khác hẳn các loại vải khác. Từ cây vải này, đến nay, cây vải trứng Hưng Yên được trồng chủ yếu ở huyện Phù Cừ và một phần diện tích của huyện Ân Thi.

Theo ông Nguyễn Văn Vì, quả từ cây vải tổ đỏ hơn hẳn các cây khác, trái to, có hình dạng giống quả trứng, nặng trĩu trên cành nên được đặt tên là vải trứng. Vải trứng có vỏ mỏng, cùi dày, bóc không ướt tay nhưng đầy mọng nước, có vị ngọt thanh, độc đáo không nơi đâu có được.

Tiếng lành đồn xa, sau đó có nhiều thương lái đến gia đình ông để tìm mua vải trứng, năm 1993 gia đình ông đã chiết, nhân rộng được hơn 30 gốc vải tại vườn nhà. Sau đó, những cây vải trứng được người dân trong xã Phan Sào Nam nhân rộng và trở thành đặc sản riêng có của mảnh đất nơi đây.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, gia đình ông Mai Văn Huân, ở thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam phải huy động tất cả các thành viên trong gia đình để thu hoạch vải trứng để kịp giao cho khách hàng. Ông Huân chia sẻ, trước đây, gia đình ông và các hộ dân trong xã chủ yếu trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao.

Được sự khuyến khích của chính quyền địa phương, năm 2019, gia đình ông đã chuyển đổi 2 mẫu lúa kém hiệu quả sang trồng vải trứng. Nhờ chăm sóc tốt, cũng như áp dụng có tiến bộ khoa học kỹ thuật nên vườn vải của gia đình ông có tỷ lệ đậu quả cao.

Năm nay, dự tính 2 mẫu vải của gia đình sẽ cho thu hoạch khoảng 3 tấn quả, gần gấp đôi so với vụ vải năm 2024. Vải thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, thậm chí có thời điểm không đủ để bán nên gia đình ông rất phấn khởi.

Những năm gần đây, Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến, xã Phan Sào Nam luôn là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp, thương lái khắp cả nước tìm về mua vải trứng. Giám đốc Hợp tác xã Mai Văn Quyết cho biết, hợp tác xã có trên 80ha vải trứng, chiếm gần 50% diện tích của xã Phan Sào Nam. Toàn bộ diện tích vải trứng được trồng theo quy trình VietGAP, với sản lượng ước đạt trên 100 tấn.

"Vải trứng ngày càng được nâng cao chất lượng với quy trình canh tác an toàn và hướng tới trồng theo phương pháp hữu cơ. Đặc biệt, vải trứng Hưng Yên quả to, vỏ đỏ, ngọt thơm và thanh mát đặc trưng luôn được những người sành ăn tìm mua. Do đó, dù quả vải trứng giá cao gấp nhiều lần so với loại vải thông thường, nhưng vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng, mua làm quà biếu," ông Quyết cho hay.

Theo bà Bùi Thị Thu Hường, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp xanh Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, những năm gần đây, quả vải trứng Hưng Yên đã tạo nên "cơn sốt" trên thị trường trái cây Việt Nam.

Loại quả này được khách luôn được khách hàng "đón đợi" không chỉ bởi kích thước to, mang hương vị đặc trưng mà chính tư duy canh tác theo hướng an toàn, cùng chung tay xây dựng thương hiệu vải trứng Hưng Yên đã đưa loại quả độc đáo này đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. Do vậy, họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để được thưởng thức loại quả này.

Ngay từ đầu tháng 5, hợp tác xã đã về tận vườn ký kết hợp đồng thu mua với các chủ vườn với với số lượng lớn nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Khẳng định chất lượng

Huyện Phù Cừ là địa phương trồng vải lớn nhất tỉnh Hưng Yên với hiện trồng 1.250 ha vải gồm: vải lai chín sớm Phù Cừ với 850 ha; vải trứng Hưng Yên có 400 ha, được sản xuất theo quy trình VietGAP. Đáng chú ý, huyện có trên 105 ha được cấp chứng nhận OTAS đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ.

Năm nay, sản lượng vải quả toàn huyện ước đạt từ 14.500-15.000 tấn quả; trong đó, vải trứng Hưng Yên cho thu hoạch từ 300-350 tấn quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ Vũ Xuân Thủy cho biết, vải lai chín sớm Phù Cừ và vải trứng Hưng Yên là hai cây thế mạnh trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện. Hơn 10 năm trở lại đây, giá trị thu nhập từ cây vải mang lại là rất lớn.

Nếu như trồng lúa, giá trị thu trên 1 ha canh tác chỉ đạt khoảng 45 triệu đồng nhưng đối với việc trồng vải lai chín sớm sẽ cho thu hoạch trên 145 triệu đồng/ha, đặc biệt đối với cây vải trứng có thể đạt 800 triệu đồng/ha. Đây thực sự là cây trồng đổi đời, xóa đói giảm nghèo cho người nông dân trong huyện.

Theo ông Vũ Xuân Thủy, những năm qua, để nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm vải quả tươi, huyện chủ động tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải; hỗ trợ các nhà vườn, hợp tác xã tiêu biểu tham gia các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải và nông sản do tỉnh tổ chức.

Đây là cơ hội để các nhà vườn và hợp tác xã trong huyện thúc đẩy sản xuất, tiếp cận thêm nhiều đầu mối cung ứng, phân phối nông sản đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Vì thế, những năm qua, vải lai chín sớm Phù Cừ và vải trứng Hưng Yên luôn được các doanh nghiệp, thương lái và người tiêu dùng ưa chuộng.

"Tới đây, mặc dù không còn đơn vị hành chính cấp huyện nhưng 4 xã mới (Quang Hưng, Đoàn Đào, Tiên Tiến và Tống Trân) vẫn sẽ tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi; trong đó, trọng tâm là chuyển đổi mạnh sang trồng cây trồng chủ lực là vải trứng Hưng Yên. Bên cạnh đó, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực; sử dụng tem truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ thương hiệu, khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm," ông Vũ Xuân Thủy cho hay.

Từ ngày 7-8/6, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức "Phiên chợ vải Hưng Yên" tại Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, với quy mô 50 gian hàng trưng bày sản phẩm vải tươi và các sản phẩm đặc trưng của các hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước về vải Hưng Yên cùng các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Phố Hiến.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên Vũ Quang Thắng thông tin, Phiên chợ mở đầu cho chuỗi sự kiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2025. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm vải Hưng Yên nói riêng và nông sản của tỉnh nói chung với người tiêu dùng.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vải lai chín sớm Phù Cừ, vải trứng Hưng Yên trao đổi, lắng nghe những góp ý của người tiêu dùng đối với sản phẩm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức phục vụ nhằm đưa vải Hưng Yên không ngừng vươn xa./.

