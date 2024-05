Việc thu phí dịch vụ vui chơi trên bãi tắm Tuần Châu "đúng quy định"

Việc niêm yết giá công khai và thu phí các dịch vụ vui chơi giải trí, trong đó có hoạt động team building tại Khu du lịch Tuần Châu do doanh nghiệp đầu tư là phù hợp, không sai so với quy định.

Những ngày gần đây, mạng xã hội phản ánh việc thu phí dịch vụ hoạt động team building tại bãi tắm trong Khu du lịch quốc tế Tuần Châu đã gây ra những tranh luận trái chiều.

Ngày 26/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), ông Nguyễn Ngọc Sơn, cho hay việc niêm yết giá công khai và thu phí các dịch vụ vui chơi giải trí, trong đó có hoạt động team building tại Khu du lịch Tuần Châu do doanh nghiệp đầu tư là phù hợp, không sai so với quy định nhà nước.

Những ngày gần đây, mạng xã hội phản ánh việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh (thuộc Tập đoàn Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thu phí dịch vụ hoạt động team building tại bãi tắm trong Khu du lịch quốc tế Tuần Châu đã gây ra những tranh luận trái chiều.

Sự việc xảy ra lúc 16 giờ 40 phút ngày 24/5, chị H.Y và đoàn hơn 50 người đang tổ chức hoạt động team building tại bãi biển Tuần Châu (có căng dây bãi biển và âm thanh).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh khẳng định chị H.Y và đoàn ở tại khách sạn Charm Hill (không thuộc hệ thống dịch vụ của Tuần Châu).

Khi nhận được thông tin về việc có tổ chức team building tại bãi biển, đại diện phòng kinh doanh và bảo vệ bãi biển Tuần Châu có gặp chị H.Y để thu phí cho hoạt động team building với phí là 30.000đ/khách.

Sau khi giải thích và đưa ra các văn bản về quy định và mức phí cho hoạt động vui chơi giải trí trên bãi biển (cụ thể là dịch vụ team building), chị H.Y vẫn không đồng ý trả khoản phí này.

Sau đó, các nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh vẫn để nhóm tiếp tục hoạt động team building và vệ sinh bãi biển ngay sau đó.

Ông Đoàn Mạnh Linh, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh), cho hay bãi tắm Tuần Châu được doanh nghiệp đầu tư, nhân dân và du khách vào tắm miễn phí. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có hoạt động team building, đơn vị quản lý bãi tắm thu phí với bảng niêm yết công khai là phù hợp. Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh và dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường biển.

Trong thông báo ngày 25/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh cũng nêu rõ bãi biển Tuần Châu là bãi tắm nhân tạo do Tập đoàn Tuần Châu xây dựng, luôn có nhân viên an ninh và nhân viên vệ sinh hằng ngày để duy trì bãi tắm an ninh, vệ sinh cho du khách.

Mọi người dân, du khách khi đến tắm biển tại Tuần Châu hoàn toàn được miễn phí. Tập đoàn chỉ thu phí với các hoạt động tổ chức vui chơi giải trí trong đó có hoạt động team building.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh đã có các biển thông báo đầy đủ và rõ ràng về giá dịch vụ này.

Mặt khác, khi khách tổ chức hoạt động tập thể phải đăng ký với Ban quản lý bãi tắm để được bố trí khoanh vùng khu vực riêng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Tập đoàn Tuần Châu cam kết luôn nỗ lực để mang đến dịch vụ chất lượng, rõ ràng và minh bạch cho tất cả mọi du khách đến vui chơi, giải trí tại đảo Tuần Châu./.

