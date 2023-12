Việt Nam và Pháp đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng lần thứ ba

Quang cảnh cuộc họp Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng Việt-Pháp lần thứ ba. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, thực hiện Chương trình Hoạt động Đối ngoại năm 2023, ngày 18/12, tại thủ đô Paris, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Alice Rufo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, Bộ Quân đội Pháp đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng Việt-Pháp lần thứ ba.

Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng Việt-Pháp lần thứ ba có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2023) và 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược (2013-2023).

Đây là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, đồng thời chia sẻ quan điểm về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm, qua đó thống nhất, định hướng những nội dung hợp tác thời gian tới nhằm đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phù hợp với với quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Pháp.

Tại buổi đối thoại, hai trưởng đoàn cùng thống nhất cho rằng kể từ Đối thoại lần thứ hai (tháng 4/2022) đến nay, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đặc biệt là Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Pháp giai đoạn 2018-2028 và Thỏa thuận khung về Hợp tác Quốc phòng Việt-Pháp.

Các cơ quan, đơn vị của hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tích cực rà soát, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác đề ra trong Chương trình Hợp tác Quốc phòng Việt-Pháp và đạt được kết quả nổi bật như: Hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy và hợp tác hiệu quả; cơ chế Đối thoại Chiến lược, Tham vấn và hợp tác quân binh chủng được duy trì thường niên; khuôn khổ pháp lý cho hợp tác tiếp tục được hoàn thiện; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, gìn giữ hòa bình được triển khai tích cực, chủ động và hiệu quả; hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh thời gian vừa qua, hai bên đã cùng phối hợp thực hiện, xây dựng phóng sự về học viên Việt Nam tại Trường Sỹ quan Hải quân Pháp và xuất bản Sổ tay Thuật ngữ Quân sự Việt-Pháp.

Ký kết Biên bản Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ ba và công bố Sổ tay thuật ngữ quân sự Pháp-Việt. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Các hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, tạo động lực cho việc dạy và học tiếng Pháp trong quân đội cũng như hỗ trợ cho các quân nhân Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại địa bàn các nước nói tiếng Pháp.

Đây còn là minh chứng cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp hiện có giữa Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Pháp.

Trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ ba, hai trưởng đoàn đã nghe các nhóm làm việc báo cáo kết quả phiên họp nhóm, vui mừng nhận thấy từng lĩnh vực hợp tác được triển khai theo đúng định hướng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội Pháp đề ra, phù hợp với tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trưởng đoàn Pháp khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp là ví dụ điển hình trong quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia trên thế giới.

Pháp mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững với tư cách là đối tác tin cậy, hiệu quả của Việt Nam và của ASEAN.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, trên cơ sở kết quả hợp tác đã đạt được và các nội dung thống nhất tại các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên thống nhất tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, trọng tâm là: tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao; duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng, Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, nghiên cứu việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác và đào tạo, tăng cường hợp tác quân y, thủy đạc, an ninh biển, an ninh mạng, phòng chống khủng bố, khắc phục hậu quả chiến tranh; tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý hợp tác trên các lĩnh vực; tìm hiểu khả năng hợp tác nghiên cứu-phát triển trong các lĩnh vực công nghệ cao, an ninh mạng, an ninh biển; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới...

Tại buổi đối thoại, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò của khu vực và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa, thực hiện nhất quán chính sách quốc phòng “bốn không.”

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời Lãnh đạo Bộ Quân đội, Tổng cục trưởng và các doanh nghiệp quốc phòng Pháp sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn đã chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác của các đơn vị chức năng. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Kết thúc đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký kết Biên bản Đối thoại Chiến lược và Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ ba và công bố Sổ tay thuật ngữ quân sự Pháp-Việt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Pháp, ngày 19/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp bà Patricia Miralles, Quốc vụ khanh phụ trách Cựu chiến binh và Ký ức chiến tranh.

Trân trọng cảm ơn Quốc vụ khanh đã dành thời gian tiếp đoàn, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chuyển lời thăm hỏi, lời mời Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và mời Quốc vụ khanh Cựu chiến binh và ký ức chiến tranh Pháp thăm làm việc tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh trải qua nửa thế kỷ, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hội kiến với bà Patricia Miralles, Quốc vụ khanh phụ trách Cựu chiến binh và Ký ức Chiến tranh. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã thông báo với Quốc vụ khanh về kết quả Đối thoại Chiến lược và Hợp tác quốc phòng Việt-Pháp lần thứ ba diễn ra trước đó đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích và đem lại kết quả tích cực trong hợp tác.

Về lĩnh vực chia sẻ ký ức, khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên nhất trí giao các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội Pháp tiếp tục phối hợp nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, tư liệu lịch sử, đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể như: biên soạn tài liệu giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ, trao đổi thông tin về binh sỹ Pháp thiệt mạng trong chiến tranh, giúp đỡ các cựu chiến binh và thân nhân còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tổ chức hội thảo chung về các đề tài lịch sử... nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh đây là nội dung hợp tác trên mang tính nhân đạo, góp phần củng cố lòng tin, tôn trọng lịch sử, khép lại quá khứ và hướng tới tương lại, cùng chung tay vun đắp tình hữu nghị, xây dựng quan hệ giữa hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng lên tầm cao mới, Bộ Quốc phòng Việt Nam trong phạm vi chức trách sẵn sàng phối hợp với phía Pháp và các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai thực hiện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hội kiến với bà Patricia Miralles, Quốc vụ khanh phụ trách Cựu chiến binh và Ký ức Chiến tranh. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Quốc vụ khanh Cựu chiến binh và ký ức chiến tranh Pháp bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định quá khứ lịch sử cần khép lại cho một tương lai hợp tác mới, Pháp sẽ không né tránh các vấn đề lịch sử và mong muốn cùng hợp tác với Việt Nam, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển, thực chất, thực sự trở thành hình mẫu trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Pháp, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Sáng cùng ngày, Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Airbus, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Tập đoàn Airbus bày tỏ hy vọng sẽ tham gia các hoạt động Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Đối thoại Chiến lược Quốc phòng, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ là thúc đẩy tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng mà còn góp phần củng cố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Bày tỏ sự hài lòng về kết quả chuyến thăm làm việc tại Pháp, Thứ trưởng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt-Pháp đã thành công rất tốt đẹp với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành, không chỉ góp phần kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa hai nước, mà còn thúc đẩy quan hệ quốc phòng lên một tầm cao mới./.