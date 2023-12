VNPT Cyber Immunity: Giải pháp quản trị an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Để ngăn chặn mất an toàn dữ liệu, các doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp bảo mật thông tin khác nhau. Và, giải pháp của VNPT Cyber Immunity và IBM là lựa chọn rất đáng để quan tâm.

Hình ảnh các chuyên gia VCI đang làm việc tại phòng điều hành an ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tập đoàn VNPT, đơn vị dẫn dắt Chuyển đổi Số Quốc gia đã bước chân vào lĩnh vực An toàn thông tin với thương hiệu VNPT Cyber Immunity (VCI).

Theo đó, VCI tận dụng được các lợi thế vốn có của một nhà mạng Viễn thông – Công nghệ thông tin lớn của Việt Nam: Hạ tầng lớn, công nghệ tiên tiến, khả năng tính toán lớn, băng thông rộng, đội ngũ hỗ trợ trên khắp cả nước, đồng thời có sự hỗ trợ từ các đối tác và các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới.

Báo cáo của Statista Research Department hồi đầu năm 2023 cho biết chi tiêu toàn cầu cho bảo mật thông tin đã tăng mạnh từ năm 2017 đến năm 2022, tăng từ 101,5 tỷ USD năm 2017 lên 169 tỷ USD vào năm 2022. Phần lớn chi tiêu tập trung vào các dịch vụ bảo mật, bảo vệ cơ sở hạ tầng và thiết bị an ninh mạng. Chi tiêu cho các dịch vụ an ninh dự kiến sẽ đạt gần 76,5 tỷ USD vào năm 2023. Thị trường công nghệ bảo mật thông tin cũng được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong vài năm tới. Đến năm 2024, chi tiêu cho bảo mật thông tin trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm 2017.

Để ngăn chặn nguy cơ mất an toàn dữ liệu, các doanh nghiệp hiện đang tìm kiếm các giải pháp bảo mật thông tin khác nhau để đối phó với những cuộc tấn công của tội phạm mạng. Một trong số đó là sử dụng nền tảng quản lý an toàn thông tin được cung cấp bởi các đơn vị uy tín trên thị trường.

VNPT MSS là sản phẩm do VCI hợp tác với IBM nghiên cứu và xây dựng. Nền tảng này được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong “Hệ miễn dịch không gian số VNPT,” được đầu tư, phát triển trong nhiều năm qua.

Đại diện VCI cho biết: “VNPT MSS là giải pháp an toàn thông tin ưu việt kết hợp các tính năng tiên tiến của phần mềm thương mại và năng lực vận hành của đội ngũ chuyên gia: đội ngũ của VCI tại 63 tỉnh thành sẽ trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp vận hành nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp 24/7. Các bản vá lỗ hổng hệ thống của chúng tôi sẽ được tự động cập nhật thường xuyên, chủ động giám sát, gửi báo cáo cho doanh nghiệp định kỳ. Khi xảy ra các sự cố mất an toàn thông tin, VCI sẽ kịp thời hỗ trợ, xử lý và khắc phục.”

Vị đại diện này nhấn mạnh điểm làm nên sự khác biệt của VNPT MSS so với các giải pháp khác trên thị trường là việc kết hợp giữa các kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình vận hành mạng lưới của đội ngũ chuyên gia VNPT với nguồn tri thức toàn cầu được cung cấp từ Tập đoàn IBM, đây là thành quả của việc đầu tư nghiên cứu nghiêm túc giữa 2 đơn vị công nghệ lớn là VNPT và IBM.

Hiện tại, VNPT MSS cung cấp 4 dịch vụ cho doanh nghiệp gồm: Giám sát an toàn thông tin (Security Monitoring); Ứng cứu sự cố (Incident Response); Điều tra truy vết (Forensic) và Săn tìm mối nguy (Threats Hunting). Điểm nổi bật của các dịch vụ này là tính linh hoạt trong việc tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu, mục tiêu của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể yêu cầu thiết kế các gói dịch vụ theo nhu cầu của riêng mình./.