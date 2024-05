Nhà mạng sẵn sàng ứng phó khi lượng thuê bao di động ở Điện Biên tăng đột biến

Tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng để đón hàng trăm ngàn du khách đến tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 7/5, tại tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo dự kiến, hàng trăm ngàn người dân từ khắp nơi sẽ đổ về tham dự Lễ kỷ niệm. Trong bối cảnh đó, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã ráo riết thực hiện các công tác chuẩn bị về hạ tầng cũng như nhân lực.

Theo đó, Tập đoàn VNPT đã thực hiện việc rà soát toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc tại Điện Biên, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc.

Dự kiến sẽ có một lượng lớn thuê bao di động sẽ dịch chuyển Điện Biên, VNPT đã thực hiện nâng cao chất lượng mạng, bổ sung trạm phát sóng di động. Cụ thể, VNPT đã thực hiện triển khai 11 trạm dã chiến (remote sector), 1 xe lưu động và nâng cấp tần số F2 cho 34 trạm di động để đảm bảo phục vụ gấp 10 lần so với lưu lượng thuê bao di động ngày thường.

Nhà mạng này cũng đã thực hiện các giải pháp an toàn bảo mật cho các thiết bị hạ tầng thuộc mạng VNPT, đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng lưới tốt nhất trong dịp kỉ niệm ngày chiến thắng Điện Biện Phủ. Triển khai bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng sẵn sàng triển khai các yêu cầu thông tin đột xuất.

Bảo đảm Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra an toàn, thành công Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng các lực lượng tham gia sự kiện chính trị trọng đại này sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tầm vóc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đại diện VNPT cho biết đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn an ninh thông tin, sẵn sàng phối hợp đáp ứng yêu cầu an ninh thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước. VNPT cũng đã triển khai hạ tầng phối hợp thực hiện 15 phiên truyền hình trực tiếp cho các nhà mạng truyền hình VTV, VTC.

Còn theo đại diện MobiFone, phần Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ diễn ra vào ngày 7/5 sắp tới có 2 khu vực dự kiến sẽ tập trung đông người là khu vực Quảng Trường 7-5 nơi diễn ra chương trình ca nhạc, pháo hoa với quy mô sự kiện ước tính khoảng 15 ngàn người tham dự lúc cao điểm. MobiFone cho biết đã bố trí khoảng 17 trạm 3G/4G để đáp ứng nhu cầu.

Còn tại khu vực Sân Vận Động tỉnh Điện Biên - nơi diễn ra lễ duyệt binh với quy mô khoảng 12 ngàn người tham dự, MobiFone đã bố trí bổ sung thêm hơn 10 trạm phát sóng lưu động. Ngoài ra nhà mạng này cũng bố trí các trạm lưu động đặt xung quanh Quảng trưởng 7-5 và sân vận động Điện Biên, các tuyến đường di chuyển ra khu vực tổ chức sự kiện.

Đại diện Viettel cũng cho biết căn cứ thông tin từ ban tổ chức lễ kỷ niệm, ban chỉ huy quân sự và tham khảo hình ảnh dữ liệu quá khứ các sự kiện kỷ niệm 60 năm, 65 năm, Viettel dự đoán có khoảng 247 ngàn người sẽ tham dự sự kiện diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại diện nhà mạng này ước tính, sự kiện bắn pháo hoa đêm 6/5 tại Quảng trường 7/5 dự đoán có 114 ngàn người tham dự. Với sự kiện diễu binh tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, tổng lượng người tập trung được dự đoán là 247 ngàn người," đại diện Viettel cho biết.

Trong bối cảnh đó, Viettel đã chủ động tăng cường thêm các trạm phát sóng di động, tối ưu vùng phủ sóng cho các thiết bị nhằm hạn chế tình trạng quá tải hệ thống. Viettel cũng sẽ tổ chức nhân lực giám sát cả trực tiếp và trực tuyến để duy trì mạng lưới thông suốt và xử lý nhanh tất cả các sự cố phát sinh./.