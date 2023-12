VNPT đem hạ tầng viễn thông, Dịch vụ Số tân tiến phục vụ Đại hội Công đoàn

Tập đoàn VNPT trang bị đường truyền số liệu, mạng wifi chuyên dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngày 1/12 cho hay, đơn vị này đã được Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam lựa chọn là doanh nghiệp cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin phục vụ Đại hội Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Diễn ra từ ngày 1-3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội gồm hơn 1.100 đại biểu chính thức được triệu tập từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là việc tăng cường thảo luận với 10 diễn đàn chuyên đề nhằm huy động trí tuệ tập thể để giải quyết các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn hiện nay. Đặc biệt, việc ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ Số vào khâu tổ chức và điều hành hoạt động của Đại hội giúp tăng cường rõ nét hiệu quả ở hàng loạt khía cạnh như: Sự chuẩn xác, tiết giảm thời gian tổ chức, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, nâng cao chất lượng thảo luận cũng như sự tương tác với đại biểu.

Phục vụ Đại hội, VNPT đã trang bị đường truyền số liệu, mạng wifi chuyên dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt. Các hạng mục cụ thể đã được triển khai gồm: Kênh Internet trực tiếp trong nước/quốc tế 300 Mbps, kênh truyền dự phòng; hệ thống wifi cho phòng họp báo; Domain Name; khảo sát và khởi tạo, thiết lập dịch vụ; nhân sự trực vận hành và hỗ trợ người dùng…

Ngoài ra, VNPT cũng cung cấp các giải pháp Số hóa như điểm danh gương mặt qua mã QR Code bằng giải pháp công nghệ nhận điện khuôn mặt VnFace của VNPT. VnFace sử dụng các công nghệ Deep Learning trên dữ liệu lớn và AI đạt độ chính xác cao, chống giả mạo và gian lận, tránh các hành vi sử dụng ảnh hay video để thực hiện điểm danh. Bên cạnh đó, VNPT cũng đem đến Đại hội hàng loạt công nghệ hiện đại khác như Similarity Search, nhận dạng lời nói tự động, Text to Speech, Edge Computing cho phép tính toán, xử lý dữ liệu giúp tăng tốc độ và giảm thiểu tối đa chi phí cũng như mã hóa an ninh SHA giúp đảm bảo an toàn dữ liệu.

Nhân viên kỹ thuật của VNPT lắp đặt đường Internet tốc độ cao phục vụ Đại hội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

VNPT cũng hỗ trợ các đại biểu sử dụng phần mềm App “Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.” Ứng dụng này được kích hoạt sử dụng nhằm hỗ trợ công tác tổ chức theo hướng hiện đại và tiết kiệm chi phí, nguồn lực con người; thuận lợi cho tìm kiếm thông tin và sử dụng tài liệu của các đại biểu; tối ưu quá trình tương tác giữa Ban tổ chức Đại hội và đại biểu tham dự.

Giải pháp phần mềm App bao gồm 2 hệ thống thành phần là Ứng dụng di động và trang portal cho người dùng, trang quản trị hệ thống của Ban tổ chức - giúp theo dõi, kiểm soát tiến độ Đại hội, tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn tài, minh bạch kết quả biểu quyết/bầu cử, hỗ trợ công tác tổng hợp/báo cáo/thống kê…

Trong thời gian diễn ra Đại hội, VNPT cũng cung cấp 1.200 SIM Data gói cước YoLo 1Gb/ngày cho toàn bộ các đại biểu tham dự để trải nghiệm những tiện ích mới nhất trên mạng dịch vụ.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, VNPT đã và đang là đơn vị cung cấp một số dịch vụ viễn thông-công nghệ thông tin cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như: Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn với 111.176 công đoàn cơ sở, quản lý gần 5.200.000 thông tin cá nhân cũng như cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình hội nghị và các kênh truyền số liệu, kênh Internet tốc độ cao cho hoạt động nghiệp vụ công đoàn./.