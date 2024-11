Vụ 2 học sinh đuối nước trên sông Nậm Mộ: Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại

Thi thể cháu bé 8 tuổi được tìm thấy trên sông Nậm Mộ, đoạn chạy qua địa phận bản Mon, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An, cách nơi xảy ra sự việc khoảng hơn 5km về phía hạ nguồn.

Lực lượng chức năng dùng xuồng máy tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ việc 2 học sinh nam lớp 3, Trường Tiểu học Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Xá Lượng khi tắm trên sông Nậm Mộ bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều 1/11, đại diện chính quyền xã Xá Lượng cho biết sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc hơn 13 giờ ngày 3/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu K.B.Tr (8 tuổi).

Bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết thi thể cháu K.B.Tr được tìm thấy trên sông Nậm Mộ, đoạn chạy qua địa phận bản Mon, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An, cách nơi xảy ra sự việc khoảng hơn 5km về phía hạ nguồn.

Công tác bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự cho cháu K.B.Tr. theo phong tục địa phương được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện ngay sau đó.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Tương Dương, xã Xá Lượng và đông đảo người dân trong bản làng cũng đã đến chia buồn, động viên thân nhân.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 1/11, hai cháu K.B.Tr và L.A.T. cùng nhau ra sông Nậm Mộ tắm. Lúc chiều muộn, người dân bản Lở (xã Xá Lượng) khi ra sông Nậm Mộ đã phát hiện trên bờ sông có quần áo của 2 cháu nhưng tìm kiếm không thấy người.

Nghi ngờ các cháu đã đuối nước, bị cuốn trôi, người dân đã nhanh chóng báo tin với Ban quản lý bản Lở, chính quyền xã Xá Lượng về sự việc.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của xã và huyện Tương Dương gồm công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương với gần 100 người đã có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Trong đêm 1/11, rạng sáng 2/11, lực lượng chức năng đã đốt lửa, dựng lều trại bên sông Nậm Mộ và dùng xuồng máy mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc trên sông Nậm Mộ dài gần 10km về phía hạ nguồn.

Lúc gần 11 giờ ngày 2/11, thi thể cháu L.A.T (8 tuổi) được lực lượng chức năng tìm thấy tại vị trí cách nơi xảy ra vụ việc gần 5km.

Khu vực miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào cao điểm mùa mưa bão, lũ. Mỗi khi mưa lớn xảy ra, mực nước trên các sông, suối dâng cao.

Đặc biệt, các con sông, suối lớn tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An như: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu… do lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều nên mực nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống trên bờ vực.

Chính quyền địa phương cần tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ra sông, suối đi bắt tôm cá, tắm, hoạt động sản xuất, di chuyển qua sông, suối để tránh những trường hợp không may xảy ra./.

