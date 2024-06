Vụ 3 em đuối nước ở sông Sài Gòn: Đội "người nhái" tìm được thi thể đầu tiên

Đến 16 giờ ngày 4/6, đội "người nhái" Công an tỉnh Bình Dương lặn tìm thấy một thi thể bé gái đuối nước trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 1 thi đầu tiên trong vụ 3 bé gái mất tích trên sông Sài Gòn. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Đến 16 giờ ngày 4/6, đội "người nhái" thuộc Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã lặn tìm thấy một thi thể bé gái đuối nước trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn phường An Tây, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hai thiếu niên còn lại đang được tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ đang đưa nhiều đội "người nhái" mang bình hơi lặn xuống lòng sông Sài Gòn mò tìm 2 thiếu niên mất tích còn lại.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy do nước sông Sài Gòn đang lớn, cộng thêm nhiều đám lục bình trôi đạt theo dòng nước gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Đến 18 giờ cùng ngày, các đội lặn đang nỗ lực liên tục nhảy xuống nước để tìm kiếm, nhưng trời đã tối khiến công tác càng thêm khó khăn.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường chỉ huy trực tiếp các lực lượng phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Hiện trường bến đò Bù Cạp đã được phong tỏa.

Theo Công an tỉnh Bình Dương vào lúc 12 giờ 50 phút, ngày 4/6, Công an tỉnh nhận tin từ Công an phường An Tây báo xảy ra vụ đuối nước tại bến đò Bù Cạp thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, thành phố Bến Cát.

Hiện đang tập trung lực lượng tìm kiếm các cháu mất tích.

Vào lúc 11 giờ cùng ngày, tại bến đò Bù Cạp thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây có 7 trẻ em rủ tắm sông gồm 4 trai, 3 gái.

Đến 11 giờ 30 phút có 4 trẻ bơi vào bờ an toàn; 3 nạn nhân đuối nước mất tích gồm: N.Đ.N.H (sinh năm 2010), N.Đ.N.H (cùng sinh năm 2010) đều quê ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; N.T.N.Y (sinh năm 2010, quê quán khu phố Dòng Sỏi, phường An Tây, thành phố Bến Cát).

Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng với 18 cán bộ, chiến sỹ (chủ yếu là "người nhái") đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân./.

