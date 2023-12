Vụ cháu bé 2 tuổi bị 'mất tích': Không suy đoán vô căn cứ gây hoang mang dư luận

Liên quan đến vụ việc cháu bé 2 tuổi ở xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An được tìm thấy sau nhiều ngày bị mất tích, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang đề nghị mọi người không thông tin, bình luận, đưa những thông tin không có căn cứ, chưa kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 30/11, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Văn Lực, sinh năm 1991, trú tại khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với nội dung: Vào khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, ngày 29/11, con trai của anh Lực chơi trước cổng nhà bị mất tích không tìm thấy, đến nay không rõ lý do.

Gia đình, quần chúng nhân dân và cơ quan công an, chính quyền đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy.

Cháu bé tên Đoàn Phúc An, sinh ngày 9/8/2021; trước khi mất tích mặc áo len màu xám tro dài tay, có in hình “Người nhện” ở ngực áo bên trái, mặc quần dài màu xám, không đi dép.

Bản tin 60s: Tìm thấy bé trai 2 tuổi ở Nghệ An sau 3 ngày mất tích Bé trai 2 tuổi "mất tích" bí ẩn tại Nghệ An đã được tìm thấy đang mắc kẹt ở một khe nước cách nhà chừng vài trăm mét.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã có thông báo gửi đến Cục C01, C02 (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh Nghệ An; Công an các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An; Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai... để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.

Đến ngày 2/12, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của người dân, chính quyền địa phương, cơ quan công an, cháu Đoàn Phúc An đã được tìm thấy trên khu vực đồi, cách nhà khoảng 200m.

Liên quan đến vụ việc này, hiện nay tại địa phương đang có những thông tin và những nghi vấn khác nhau; người dân cũng có nhiều suy đoán, trong đó có cả những suy đoán chưa kiểm chứng, không có căn cứ./.