Vụ nghi ngộ độc khí CO tại Đồng Nai: Các nạn nhân đã ổn định sức khỏe

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc khí CO khiến 8 nhân viên ngân hàng tại Đồng Nai nhập viện cấp cứu, ngày 1/8, Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn-Đồng Nai (Thuận Mỹ ITO) cho biết, 7 nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc khí CO đã xuất viện.

Riêng nạn nhân B.T.A.N (ngụ thành phố Biên Hòa) do đang mang bầu tuần thứ 29 nên vẫn ở lại bệnh viện để các bác sỹ theo dõi thêm.

Trước đó, trưa 31/7, trong quá trình làm việc, chị N thấy buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt nên đã đi về nhà nghỉ ngơi. Đến khi các đồng nghiệp làm chung ngân hàng báo tin bị ngộ độc CO, chị N mới vào viện theo dõi và điều trị.

Khi tiếp nhận, các bác sỹ chỉ định truyền dịch, hồi sức và dùng oxy liều cao cho sản phụ. Sau quá trình điều trị, hiện, chị N đã ổn định sức khỏe. Tiến hành siêu âm, bác sỹ xác định, em bé trong bụng mẹ vẫn ổn định, không có bất thường.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 31/7, Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn-Đồng Nai lần lượt tiếp nhận 8 nạn nhân nhập viện với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, bứt rứt, hồi hộp, khó thở, tim đập nhanh, da ửng đỏ... Trong đó, 3 người có dấu hiệu giảm tri giác, 1 thai phụ đang mang thai 29 tuần.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ đã chỉ định cho nạn nhân thở ôxy, truyền dịch, hồi sức và tiếp tục theo dõi.

Bước đầu xác định, cả 8 nạn nhân trên đều làm việc tại một ngân hàng ở thành phố Biên Hòa. Nguyên nhân ban đầu là do mất điện từ sáng, ngân hàng chạy máy phát điện ở tầng hầm tòa nhà.

Sau đó, một số người có biểu hiện khó thở, đau đầu nên đi ra ngoài. Song, nhiều người vẫn cố gắng làm việc và bị những triệu chứng nghi ngộ độc khí CO. Đến khi một số người có triệu chứng nặng hơn, mới được đưa vào viện cấp cứu.

Các bác sỹ cảnh báo, ngộ độc khí CO (carbon monoxide) là sản phẩm của sự đốt cháy không hoàn toàn của các chất chứa Carbon. Khí CO rất độc, không màu, không mùi nên khó nhận biết.

Nguyên nhân ngộ độc khí CO thường gặp như: đốt than (đặc biệt bếp than tổ ong), đốt củi, gỗ, than củi, khí gas; chạy máy phát điện, các động cơ sử dụng xăng dầu... trong phòng kín hoặc thiếu không khí. Khi hít phải khí CO, nạn nhân thường có biểu hiện buồn ngủ, lờ đờ, có cảm giác như uống phải thuốc ngủ.

Ngộ độc khí CO có thể để lại những hậu quả, biến chứng nặng như: ảnh hưởng thần kinh, tổn thương não, suy đa cơ quan, thậm chí là gây tử vong.

Loại ngộ độc này không có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ điều trị hỗ trợ bằng việc cho nạn nhân thở oxy hoặc oxy cao áp tùy tình trạng bệnh.

Do đó, người dân không nên dùng bếp ga, lò nướng, than tổ ong, than củi để sưởi ấm trong phòng; không sử dụng các phương tiện, thiết bị sử dụng động cơ đốt trong tại không gian kín...

Trường hợp phát hiện người bị ngộ độc khí CO, người cứu nạn cần mở cửa sổ, làm thông thoáng không khí, đeo mặt nạ phòng độc và nhanh chóng tìm cách đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm./.

