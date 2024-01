Ba nạn nhân ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm ở Lạng Sơn đã ổn định

Bệnh nhân ngộ độc khí CO điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 25/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình cho biết ba nạn nhân ngộ độc khí CO do đốt than để sưởi ấm trong nhà sức khỏe đã ổn định.

Nạn nhân 12 tuổi ở thành phố Lạng Sơn đã xuất viện. Hai người ở huyện Lộc Bình (một người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, một người điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình) đang được bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Anh Vi Minh Đôn - con trai nạn nhân nam 61 tuổi ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, cho hay do nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm trên địa bàn huyện chỉ ở mức 2-4 độ C nên trưa 23/1 bố mẹ anh đốt than trong phòng đóng cửa lại cho ấm. Đến chiều không thấy hai ông bà ra ngoài nên mọi người vào phát hiện cả hai bị hôn mê, người có dấu hiệu cứng lại nên đưa đến cơ sở y tế để cứu chữa.

Bác sỹ Đỗ Quang Hiếu, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cho biết bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân ngộ độc khí CO đến điều trị gồm một người 61 tuổi ở huyện Lộc Bình và nạn nhân 12 tuổi ở thành phố Lạng Sơn. Cả hai vào viện trong trạng thái hôn mê.

Các bác sỹ đặt nội khí quản, cho thở ôxy dòng cao, điều trị tích cực nên đã hồi phục tốt, sức khỏe ổn định. Đến trưa 25/1, nạn nhân 12 tuổi đã xuất viện. Nạn nhân còn lại đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo bác sỹ Đỗ Quang Hiếu, có nhiều trường hợp vào viện vì ngộ độc khí CO. Vì vậy, trong mùa lạnh, bà con không nên sử dụng than củi đốt trong phòng kín để sưởi ấm, thay vào đó có thể tạo nhiệt, làm nóng bằng thiết bị điện không tạo ra khí độc, giảm thiểu trường hợp ngộ độc khí CO.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm, Khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiếp nhận từ 10-20 trường hợp ngộ độc khí CO. Các trường hợp vào viện đều được cấp cứu và điều trị kịp thời./.

