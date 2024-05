Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An: Chỉ còn 1 công nhân thai nghén nằm viện

Liên quan đến vụ việc 73 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY (thuộc Cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) nhập viện điều trị trong trạng thái buồn nôn, do nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa 28/5 tại công ty, chiều 29/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên cho biết sức khỏe của 72 công nhân đã ổn định trở lại và xuất viện về nhà; hiện tại chỉ còn 1 nữ công nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành.

Bác sỹ Chuyên khoa II Luyện Văn Trịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thành cho biết, bệnh nhân này mang thai tuần thứ 13, đã hết biểu hiện của ngộ độc thực phẩm, sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, do liên quan đến thai nghén nên nữ công nhân này đã được Bệnh viện chuyển sang Khoa Sản để theo dõi.

Trước đó, từ 11 giờ 15 phút đến hơn 12 giờ ngày 28/5, tại Công ty MLB TENERGY, hơn 1.400 công nhân thuộc Phân xưởng 1 và Phân xưởng 2 của Công ty ăn cơm trưa.

Bữa trưa của các công nhân gồm các món cá bạc má rán, mướp xào giá, trứng luộc, canh rau, xoài tráng miệng...

Đơn vị cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho bếp ăn của Công ty là doanh nghiệp tư nhân Mạc Anh Hà (địa chỉ tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Sau bữa trưa khoảng hơn 30 phút, nhiều công nhân bắt đầu xuất hiện những biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm như đau đầu, tê tay, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, phát ban đỏ…

Ngay lập tức, phía công ty, ngành Y tế huyện Yên Thành đã đưa 73 công nhân đi cấp cứu tại các cơ sở bệnh viện trên địa bàn huyện Yên Thành.

Đến 17 giờ 30 phút, có 18 công nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn và 55 công nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Tại đây, thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành, đội ngũ y, bác sỹ các bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho các công nhân. Các công nhân được điều trị bằng uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi.

Ngay khi có thông tin vụ việc, lãnh đạo huyện Yên Thành đã kịp thời báo cáo tới Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An.

Trước tình hình đó, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn công tác đến địa bàn, phối hợp với chính quyền huyện Yên Thành chỉ đạo, tổ chức công tác cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị ngộ độc thực phẩm; đồng thời, ra công văn hỏa tốc gửi các cơ sở y tế, kích hoạt toàn bộ hệ thống cấp cứu, điều trị; sẵn sàng vận chuyển, tiếp nhận, xử trí cấp cứu, điều trị cho các công nhân bị ngộ độc thực phẩm; yêu cầu các bệnh viện đa khoa Yên Thành, Diễn Châu, Bảo Sơn tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, theo dõi tình trạng của các bệnh nhân, thực hiện tốt công tác phối hợp hỗ trợ chuyên môn, nhân lực và kịp thời vận chuyển bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nặng đến các cơ sở y tế tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Đặc biệt, Sở chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẵn sàng tổ cấp cứu ngoại viện, có phương án hỗ trợ các bệnh viện, đơn vị tuyến dưới trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng từ tuyến dưới chuyển đến; đồng thời, hướng dẫn Công ty MLB TENERGY thông báo đến tất cả công nhân, nhân viên đã tham gia bữa ăn trưa ngày 28/5 đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu bất thường như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy…

Về nguyên nhân của vụ việc, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế huyện Yên Thành và chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu thực phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định nguyên nhân và đang chờ kết quả.

Quá trình điều tra thực địa tại công ty MLB TENERGY, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế huyện Yên Thành xác định công ty MLB TENERGY có đầy đủ hồ sơ giấy tờ về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, về điều kiện thực tế, bếp ăn tập thể của công ty còn một số tồn tại, bất cập. Cụ thể, hệ thống thu gom rác thải không có nắp đậy và không đảm bảo vệ sinh; hệ thống cống rãnh thoát nước thải không đảm bảo vệ sinh; xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến thực phẩm; bàn chế biến không đảm bảo (có gạch vỡ); thực hiện lưu mẫu thực phẩm không đúng theo quy định (số lượng mẫu lưu không đúng, tủ lưu mẫu không đảm bảo vệ sinh).

Liên quan vụ việc, sáng 29/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-ATTP kiểm tra an toàn thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB TENERGY; thời hạn kiểm tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm có các cán bộ thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản tỉnh Nghệ An (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Yên Thành./.

