Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai: Động viên, thăm hỏi các nạn nhân

Các nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 30/4, tại ngã tư đường tránh Hồ Chí Minh giao với Quốc lộ 25, thị trấn Chư Sê (Gia Lai), Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 11 nạn nhân đang điều trị tại đây với tổng số tiền 11 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với 2 lái xe. Kết quả, cả 2 người không có cồn trong khí thở; đang đợi kết quả kiểm tra ma túy.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, xe ôtô 51B-294.89 do lái xe Nguyễn Công Dân điều khiển có Giấy phép lái xe hạng E, FC do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/10/2023, thời hạn đến ngày 28/10/2028. Ô tô này có hạn đăng kiểm đến hết ngày 1/6/2024.

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách biển kiểm soát 51B- 294.89 ghi nhận tốc độ xe lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h; lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83 km/h; lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h.

Xe ôtô 47B-020.26 do lái xe Đinh Văn Hùng điều khiển có Giấy phép lái xe hạng E do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 28/6/2021, thời hạn đến ngày 28/6/2026.

Ôtô này có hạn đăng kiểm đến hết ngày 11/6/2024. Không ghi nhận được dữ liệu hành trình của xe.

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, vào khoảng 3 giờ 2 phút ngày 30/4/2024, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê, thuộc địa phận Tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô khách giường nằm loại 36 chỗ biển kiểm soát 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân (sinh năm 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên đường Quốc lộ 25 (theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên) với xe ôtô khách giường nằm loại 41 chỗ biển kiểm soát 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng (sinh năm 1972, trú xã Ea Hồ, Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê (theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk).

Trên xe Cô Hai có 19 người, gồm hành khách và người của nhà xe; trên xe Quốc Cường chở hơn 30 người.

Hậu quả 1 người chết là bà Phạm Thị Hoàng O., sinh năm 1975, trú Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, là hành khách đi trên xe Cô Hai bị thương nặng, chết trên đường đi cấp cứu, đã được người nhà đưa về lo hậu sự.

Danh sách ban đầu được Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai thống kê có 17 người bị thương, 11 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu, kiểm tra sức khỏe, sau đó 6 người được cho xuất viện, hiện còn 5 người sức khỏe ổn định, được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Sáu người còn lại được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, sức khỏe trong tình trạng ổn định.

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông, gồm Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1989, trú tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk)

Võ Ái Bình (sinh năm 1965, trú tại Krông Buk, Đắk Lắk);

Lê Thị Kim Anh (sinh năm 1982, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk);

Nguyễn Công Dân (sinh năm 1977, trú tại thị xã An Khê, Gia Lai);

Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, trú tại thị xã Ayun Pa, Gia Lai);

Huỳnh Ánh Dương (sinh năm 2018, trú tại huyện Chư Pưh, Gia Lai);

Lê Thị Dung (sinh năm 1981, trú tại huyện Chư Pưh, Gia Lai);

Đinh Văn Hùng (sinh năm 1970, trú tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk);

Nguyễn Hữu Thịnh (sinh năm 2010, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk);

Kpa BuNa (sinh năm 2000, trú tại huyện Krông Pa, Gia Lai);

Nguyễn Long Hoàng (sinh năm 1996, trú tại huyện Đăk R’lấp, Đắk Nông);

Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1993, trú tại huyện Krông Pa, Gia Lai);

Ksor H'Ngan (sinh năm 2007, trú tại huyện Krông Pa, Gia Lai);

Nguyễn Lê Thảo Nguyên (sinh năm 2008, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk);

Trần Thị Phi Yến (sinh năm 1965, trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai);

Rmah Long (sinh năm 1994, trú tại huyện Phú Thiện, Gia Lai);

Rcom Ruôh (sinh năm 1991, trú tại huyện Krông Pa, Gia Lai)./.

