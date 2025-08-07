Xây dựng “thế trận lòng dân,” bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Ngày 7/8, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-đổi mới-phát triển.”

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 nhấn mạnh tỉnh Lạng Sơn là “phên giậu” phía Đông Bắc của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng. Do đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh phải thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm vững nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, biên phòng của tỉnh.

Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh chủ động, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân về công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân vững chắc; nắm chắc, dự báo, đánh giá chính xác tình hình trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là khu vực biên giới, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm “nóng”; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đảng bộ Quân sự tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tiểu đội dân quân thường trực biên giới đảm bảo số lượng, chất lượng; bảo vệ chủ quyền biên giới, chống buôn lậu, vượt biên trái phép; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình.”

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn lực lượng triển khai ngay hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; phân công, phân cấp, phân nhiệm cho cấp ủy viên, cán bộ cơ quan phụ trách địa bàn cụ thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự, biên phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, là đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu.”

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện tốt khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; nâng cao chất lượng mọi mặt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự...

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển..., lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia, xây dựng được 313 đường kiểm tra cột mốc dài hơn 69km.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 44 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, trị giá trên 2,8 tỷ đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn./.

