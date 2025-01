Xe buýt Hà Nội chạy xuyên Tết phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt.

Theo đó, đối với thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, từ ngày 24/1/2025 (Tức ngày 25 tháng Chạp) trở về trước và từ ngày 2/2/2025 (tức mùng 6 Tết) về sau, Transerco thực hiện theo biểu đồ và các chỉ tiêu dịch vụ ngày thường.

Đối với thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ, từ ngày 25/1 đến 2/2/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết), Tổng công ty Vận tải Hà Nội thực hiện theo biểu đồ ngày Tết, biểu đồ vận hành được xây dựng phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế và luồng hành khách.

Ngoài, ra, Transerco cũng sẵn sàng phương tiện dự phòng tăng cường giải tỏa khi hành khách tăng đột biến.

Để công tác phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ Tết được đảm bảo, Transerco yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức điều hành, phân công lịch ứng trực tăng cường giải tỏa hành khách tại các vị trí được phân công; chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, đảm bảo ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ cung cấp cho khách hàng; trang hoàng trụ sở, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ… đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trên tuyến cũng như tại đơn vị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, duy trì sản xuất để cung ứng tốt dịch vụ phục vụ nhân dân trong dịp Tết./.

Hà Nội khai trương thêm 3 tuyến xe buýt sử dụng năng lượng điện Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xe buýt điện, phấn đấu tới năm 2030 cơ bản chuyển đổi các phương tiện sang sử dụng năng lượng xanh.