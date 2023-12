Xử phạt 2 người tung tin đồn về 1 phụ nữ nhiễm HIV lây cho nhiều đàn ông

Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước cũng đã đề nghị Công an vào cuộc điều tra, làm rõ người tung tin lên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với anh D.T.M. (Ảnh: Công an huyện Bá Thước).

Ngày 2/12, thông tin từ Công an huyện Bá Thước (công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" đối với D.T.M, thường trú tại thị trấn Cành Nàng và L.T.M. ở xã Cổ Lũng (cùng ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là hai đối tượng đã đăng tải, chia sẻ không đúng sự thật về một cô gái ở xã Thành Sơn (huyện Bá Thước) nhiễm HIV và lây lan cho nhiều người.

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ), Công an huyện Bá Thước đã xử phạt D.T.M 7,5 triệu đồng, L.T.M 5 triệu đồng.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, các cá nhân vi phạm đã nhận thức được vấn đề, thừa nhận do bản thân thiếu cẩn trọng trong tiếp nhận thông tin, đăng tải vội vàng với mục đích câu like và tương tác trên mạng xã hội. Cả hai cũng cam kết sẽ không tái phạm, đồng thời đăng tải thông tin cải chính.

Đề nghị xử lý các trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe giả Hiện tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ có duy nhất trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe có địa chỉ: https://www.gplx.gov.vn.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 22/11, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin một cô gái trẻ có tên là V.C.T ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước đã lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, thông tin này nhận được nhiều bình luận, chia sẻ, gây lo lắng.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Sơn, huyện Bá Thước cho biết, đây là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật. Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước cũng đã đề nghị Công an vào cuộc điều tra, làm rõ người tung tin lên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/11, vợ chồng chị V.C.T tự nguyện đến cơ sở y tế đủ điều kiện để làm xét nghiệm về HIV và lấy mẫu kiểm tra bằng hình thức test nhanh. Kết quả cả hai vợ chồng đều âm tính với HIV. Ngoài ra, kết quả test nhanh các bệnh truyền nhiễm khác như viêm gan B cũng cho kết quả âm tính./.