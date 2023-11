Xung đột Hamas-Israel làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố ở Đức

BfV đánh giá nguy cơ tiềm tàng về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân, các tổ chức của người Do Thái và Israel ở Đức, cũng như chống lại "phương Tây" nói chung, đã tăng lên nhanh chóng.

Cảnh sát Đức triển khai tăng cường an ninh tại thủ đô Berlin. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) cảnh báo cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang tác động lớn đến an ninh của nước Đức, làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố ở nước này.

Trong báo cáo mới nhất, BfV đánh giá nguy cơ tiềm tàng về các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào người dân, các tổ chức của người Do Thái và Israel ở Đức, cũng như chống lại "phương Tây" nói chung, đã tăng lên nhanh chóng.

Chủ tịch BfV Thomas Haldenwang nhấn mạnh nguy cơ là có thật và cao hơn nhiều so với những năm qua.

Cuộc xung đột Hamas-Israel đang tạo ra các liên minh mới giữa các nhóm bài Do Thái, kết nối những kẻ cực đoan cánh tả và cánh hữu ở Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số kẻ cực đoan có thể lợi dụng tình hình hiện tại để kích động tư tưởng chống lại người Hồi giáo và người di cư.

Theo ông Haldenwang, các cơ quan an ninh Đức đang phải đối mặt cùng lúc với các cuộc khủng hoảng và mối đe dọa đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Hamas-Israel hôm 7/10 vừa qua.

Ông Haldenwang cho biết thêm các cơ quan an ninh Đức cũng đang nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho người Do Thái và các tổ chức của Israel cũng như các sự kiện lớn./.