Vật liệu nổ được tìm thấy ở khu vực Bắc Sinai. (Nguồn: ahram.org.eg)



Ngày 10/5, các lực lượng vũ trang của Ai Cập thông báo đã tiêu hủy một số lượng lớn vật liệu nổ do những phần tử khủng bố ở khu vực Bắc Sinai sử dụng.Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn quân đội Ai Cập Tamer El-Refaie nói rằng lực lượng vũ trang đã phát hiện và vô hiệu hóa các vật liệu được các tay súng Hồi giáo cực đoan sử dụng để sản xuất thiết bị nổ ở thành phố Rafah.Quân đội cũng phá hủy một đường hầm bí mật dài 600m mà khủng bố sử dụng làm nơi ẩn nấp và lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập.Quân đội và lực lượng cảnh sát Ai Cập đã tiến hành chiến dịch chống lại quân nổi dậy Hồi giáo ở Bắc Sinai trong nhiều năm qua, tiêu diệt hàng trăm phần tử khủng bố, tuy nhiên hàng trăm nhân viên an ninh cũng đã thiệt mạng trong chiến dịch này.Những phiến quân ở Bắc Sinai từ lâu đã sử dụng các thiết bị nổ tự chế để tiến hành các vụ tấn công vào lực lượng an ninh Ai Cập. Thiết bị nổ thường được khủng bố gài bên đường để nhằm vào các đoàn xe tuần tra quân sự hoặc sử dụng trước khi tiến hành các cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát an ninh.Hầu hết các vụ tấn công nhằm vào các nhân viên an ninh và các trụ sở chính quyền tại Bắc Sinai trong những năm gần đây đều do nhóm khủng bố Ansar Beit Al-Maqdis nhận tiến hành. Nhóm này đã cam kết trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào cuối năm 2014./.