Toàn cảnh đền thờ Hồi giáo al-Aqsa ở thành phố Jerusalem ngày 14/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 17/7, Liên đoàn Arab (AL) đã lên án quyết định của Israel về việc ngăn cản người Palestine vào đền thờ Hồi giáo linh thiêng al-Aqsa ở Đông Jerusalem.Trong một tuyên bố, Hội đồng AL nêu rõ các biện pháp Israel triển khai tại khu vực trên vi phạm các quyền cầu nguyện của người Palestine.Hội đồng này nhấn mạnh các hành động của Israel vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết của Liên hợp quốc.AL cũng nhấn mạnh Israel phải chấm dứt những hành động nói trên, đồng thời phản đối Israel thay đổi nguyên trạng tại Đông Jerusalem.Ngày 14/7 vừa qua, 3 người Hồi giáo là công dân Israel gốc Palestine đã nổ súng vào cảnh sát Israel ở gần cổng đền thờ trên khiến 2 cảnh sát thiệt mạng.Cảnh sát Israel sau đó đã bắn chết những người này. Sau vụ tấn công, Israel đã đóng cửa khu thánh địa, đồng thời đặt các chốt kiểm soát và máy dò kim loại tại cổng ra vào đền thờ. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua Israel đóng cửa ngôi đền linh thiêng này.Ngày 16/7, Israel đã mở lại đền thờ Hồi giáo al-Aqsa, song yêu cầu kiểm tra an ninh đối với tất cả các tín đồ đến đây bằng các máy dò kim loại đặt tại 2 cổng.Sau khi Israel tiến hành các biện pháp an ninh trên, nhiều lãnh đạo Hồi giáo đã kêu gọi các tín đồ tẩy chay khu vực thánh địa Jerusalem. Hàng chục tín đồ đã cầu nguyện ở khu vực gần cổng đặt máy dò kim loại sau khi từ chối đi qua đây.Trong khi đó, cảnh sát Israel cho biết tối 17/7, khoảng 200 người Palestine đã cố chặn một con đường gần đó và ném đá vào cảnh sát tìm cách giải tán nhóm người này. Mặc dù tình hình căng thẳng, hàng trăm tín đồ đã vào khu vực này để cầu nguyện.Các nguồn tin y tế Palestine cho biết 11 người đã bị thương do bị trúng đạn cao su và hàng chục người trúng hơi cay.Phản ứng về việc Israel đóng cửa đền thờ linh thiêng ở Jerusalem trong 2 ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích gây gắt hành động này, coi là “tội ác chống lại loài người.”Người phát ngôn chính phủ kiêm Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus nêu rõ “đây thực sự là một quyết định không thể chấp nhận được và gây xúc phạm ở mức độ cao nhất.”Khu đền thờ Al-Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, vùng đất Israel chiếm lại từ Jordan và sáp nhập năm 1967. Jordan giữ quyền quản lý khu đền thờ này và Israel kiểm soát lối vào khu đền. Người Do Thái cũng coi đền thờ này là thánh địa và gọi là Núi Đền.Theo quy định lâu nay, người Do Thái được phép đến thăm khu đền này nhưng không được cầu nguyện tại đây.Đụng độ bùng phát vào tháng 9/2015 giữa người Palestine và lực lượng an ninh Isarel liên quan đến khu đền này đã dẫn tới làn sóng bạo lực khiến ít nhất 277 người Palestine và 42 người Israel thiệt mạng./.