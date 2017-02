Binh sỹ Algeria và số lượng vũ kí vừa bị thu giữ. (Nguồn: aps.dz)

Bộ Quốc phòng Algeria ngày 12/2 cho biết dựa trên những thông tin tình báo hữu ích, quân đội nước này đã phát hiện một kho vũ khí chiến tranh và vật liệu nổ với số lượng lớn tại thị trấn In Guezzam thuộc tỉnh Tamanrasset, giáp biên giới với Niger, cách thủ đô Algiers 1.900km về phía Nam.Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Algeria nêu rõ đây là kho vũ khí chiến tranh lớn thứ hai mà quân đội nước này phát hiện trong 24 giờ qua.Trong một chiến dịch chống khủng bố và đảm bảo an ninh biên giới, quân đội Algeria đã thu giữ một súng phóng rocket RPG-2, một súng trường hạng nặng, chín súng tiểu liên, một súng liên thanh cùng với 30 quả rocket, chín băng đạn súng trường và hơn 2.000 viên đạn.Bộ Quốc phòng Algeria nhấn mạnh những kết quả này một lần nữa khẳng định quyết tâm của quân đội trong việc bảo đảm an ninh biên giới và ngăn chặn mọi ý đồ xâm phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cũng như gây tổn hại đến sự ổn định của Algeria.Với việc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chịu áp lực tại thành phố Sirte (Libya), các nước láng giềng Algeria, Tunisia, và Mali lo ngại nhiều chiến binh thánh chiến và vũ khí sẽ tràn sang biên giới của những nước này./.