Ông Nguyễn Văn Lâm, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai, cho biết vào tối 22/4, lực lượng kiểm soát Hải quan Lào Cai phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực tổ 18, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.Đây là kết quả của chuyên án do Cục Hải quan Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện.Sau khi theo dõi và nắm nguồn tin từ cơ sở, khoảng gần 22 giờ ngày 22/4, các lực lượng chức năng đã phát hiện Sùng A Vàng (sinh năm 1979) và Giàng A Lành (sinh năm 1980) tại khu vực phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Cả hai đối tượng cùng trú tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.Tang vật thu được gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, màu hồng đựng trong 30 túi nilon màu xanh, được ngụy trang trong bốn hộp sữa. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật đồng thời yêu cầu hai đối tượng về trụ sở cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận sáng 22/4, Vàng và Lành nhận vận chuyển thuê 30 túi ma túy từ một người đàn ông (không rõ lai lịch) từ Thanh Hóa lên Lào Cai để bán với giá 4 triệu đồng/ túi (nếu trót lọt sẽ được trả công 5 triệu đồng mỗi người).Tối cùng ngày, hai đối tượng đi xe khách lên thành phố Lào Cai, thuê phòng tại nhà nghỉ Thu Hà, tổ 18, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai để nghỉ ngơi và sáng hôm sau đi bán số hàng trên. Khi hai đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.