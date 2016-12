Khu trải nghiệm giao dịch ngân hàng điện tử hiện đại BIDV E-Zone. (Nguồn: BIDV)

Ông Nguyễn Mai Khanh, Giám đốc Ban Phát triển ngân hàng bán lẻ BIDV chia sẻ về khu trải nghiệm mới

Ngày 23/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) ra mắt khu trải nghiệm giao dịch ngân hàng điện tử hiện đại BIDV E-Zone tại chi nhánh Hà Nội (số 4B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).Đây là một bước tiến quan trọng của ngân hàng trong tổng thể chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng số hiện đại và thể hiện sự quyết tâm của BIDV hướng tới hình ảnh ngân hàng năng động, hiện đại và tiên tiến.Khu trải nghiệm ngân hàng điện tử BIDV E-Zone là một hình thức tương tác mới giúp khách hàng có cơ hội tiếp xúc với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách chủ động và nhanh chóng.Tại đây, khách hàng sẽ làm chủ các giao dịch của bản thân với phương thức tự phục vụ thay vì bị động chờ đợi như các giao dịch truyền thống. Khách hàng hoàn toàn chủ động khởi tạo các giao dịch mới như đăng ký sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử, Internet Banking và Mobile Banking thông qua hệ thống màn hình cảm ứng và máy tính bảng.Ông Nguyễn Mai Khanh, Giám đốc Ban Phát triển ngân hàng bán lẻ BIDV cho biết, tính năng tại khu trải nghiệm BIDV E-Zone cho phép khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch ngân hàng như nộp tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, đăng ký mở tài khoản và nhiều tính năng khác của BIDV E-banking.Sau bước khởi tạo giao dịch, các thông tin của khách hàng sẽ trực tiếp được chuyển tới quầy giao dịch để hoàn tất thủ tục mà không cần khai báo lại. Các màn hình tương tác được sắp xếp khoa học và hiện đại để đảm bảothông tin của khách hàng được bảo mật hoàn toàn mà vẫn đem lại những trải nghiệm hiện đại nhất. Trong thời gian tới BIDV sẽ nhân rộng mô hình như thế này trên toàn hệ thống.“Cùng với việc khai trương khu trải nghiệm dịch vụ ngân hàng trọn gói tại Phòng giao dịch Bà Triệu trung tuần tháng 12 vừa qua, việc ra mắt BIDV E-Zone tiếp nối mong muốn cung cấp tới khách hàng thêm kênh giao dịch mới trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu thời gian giao dịch, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, đặc biệt trong dịp cuối năm 2016 bận rộn này,” ông Khanh nhấn mạnh.Trong thời gian vừa qua, BIDV vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 2 năm liên tiếp 2015, 2016 do Tạp chí The Asian Banker trao tặng và giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2016” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG bình chọn./.