Các thành viên phong trào "Hãy đưa các em gái trở về" tham gia cuộc tuần hành tại Abuja, kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin an ninh Nigeria cho biết nhóm khủng bố Boko Haram ngày 6/5 đã trả tự do cho ít nhất 80 nữ sinh ở thị trấn Chibok, bang Borno phía Đông Bắc Nigeria, sau 3 năm bị nhóm khủng bố trên bắt cóc.Theo nguồn tin trên, những bé gái này được trả tự do sau các cuộc đàm phán giữa chính phủ và nhóm khủng bố trên.Những bé gái này đã đưa tới thị trấn Banki, phía Đông Bắc Nigeria gần biên giới với Cameroon và sẽ được đưa đến thành phố Abuja.Những cô gái này nằm trong số 276 nữ sinh trong độ tuổi từ 16 đến 18 bị nhóm phiến quân bắt cóc trong một đêm tháng 4/2014.Vụ bắt cóc đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới./.