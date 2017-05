Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: ft.com)

Hiệp hội Dầu khí Anh cho hay Brexit “cứng,” cụm từ chỉ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và rời cả Khu vực thị trường chung châu Âu và Liên minh thuế quan, sẽ khiến cho ngành dầu khí của Anh thiệt hại 500 triệu bảng mỗi năm.Trong thư gửi Thủ tướng Anh Theresa May, Hiệp hội Dầu khí Anh nhấn mạnh các công ty thành viên của hiệp hội khó có thể kham nổi mức phí hoạt động tăng cao, trong bối cảnh đà phục hồi của ngành dầu khí còn khá bấp bênh sau hai năm dầu mỏ rớt giá mạnh.Nếu nước Anh chia tay EU mà không đạt được một thỏa thuận, hoạt động thương mại của Xứ sở Sương mù sẽ phải căn cứ vào các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo phân tích của Hiệp hội Dầu khí Anh, khi đó, trong trường hợp xấu nhất, chi phí giao dịch dầu khí sẽ tăng từ 600 triệu bảng/năm hiện nay lên 1,1 tỷ bảng.Trường hợp khả quan nhất đối với ngành dầu khí là nước Anh đạt được một thỏa thuận thương mại có lợi hơn với các nước nằm ngoài EU và nhờ đó, chi phí thương mại có thể giảm xuống mức 500 triệu bảng.Theo quy định của WTO, EU sẽ áp mức thuế 3% đối với các chế phẩm dầu mỏ xuất khẩu. Do đó, các sản phẩm xuất khẩu sẽ phải chịu thêm mức chi phí giao dịch trị giá 260 triệu bảng và các sản phẩm nhập khẩu chịu thêm 230 triệu bảng. Đây là khoản chi phí không mong muốn, trong bối cảnh ngành dầu khí Anh đã phải cắt giảm trên 120.000 việc làm trong khoảng thời gian từ năm 2014 và 2016, do giá dầu giảm mạnh./.