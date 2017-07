Bùn đất từ trên đồi khu vực thi công dự án FLC tràn xuống các hộ dân khu 7A và 7B. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Nhiều hộ dân đã phải đóng những tấm ván bằng nhôm cao 1,4m để ngăn bùn. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Sáng 20/7, sau trận mưa lớn, rất nhiền bùn đất và cát sỏi từ dự án sân golf của Tập đoàn FLC đã tràn xuống nhà các hộ dân thuộc khu 7A và 7B, phường Hồng Hải (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), thậm chí tràn ra đến 1/2 mặt đường quốc lộ 18. Đặc biệt, nhiều hộ dân bị nước trộn lẫn bùn đất tràn vào nhà lên tới độ cao 1m, có nơi kèm theo nhiều váng màu đen (chưa thể xác định rõ là do khai thác than hay do dầu máy). Và váng này đang theo mương dẫn nước chảy trực tiếp ra vịnh Hạ Long.Tính đến 15 giờ cùng ngày, lượng bùn đất ngập trong nhà dân cơ bản đã được người dân chủ động quét dọn, tuy nhiên vẫn còn xuất hiện lớp bùn dầy đọng lại ở các ngõ dẫn vào khu dân cư. Nhiều hộ dân vẫn chưa thể trở lại cuộc sống sinh hoạt ngày thường do bùn đất gây ô nhiễm nguồn nước ăn. Tổ 1B khu 7B (phường Hồng Hải) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.Bà Trần Thị Khanh (thường trú tại số nhà 24, tổ 1B, khu 7B, phường Hồng Hải, Hạ Long), người đã sinh sống tại đây 20 năm cho biết: Sáng sớm 20/7, nước trộn bùn đất từ khu vực thi công dự án sân golf đã tràn xuống nhà, lượng bùn nước ngập trên 50cm. Dù cho Tập đoàn FLC đã thi công đường cống và khắc phục nhưng vẫn không cải thiện được sự cố, thậm chí năm 2017 còn nặng nề hơn các năm trước. Hiện tại, bể nước trong nhà bà vẫn ngập bùn và không thể sử dụng.Bà Nguyễn Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ dân phố 1B, khu 7B, phường Hồng Hải, Hạ Long bức xúc, sau mỗi trận mưa, đất cát và bùn kèm theo nước từ trên đồi thuộc dự án của Tập đoàn FLC đang thi công luôn tràn xuống nhà các hộ dân nơi đây. Thậm chí, gia đình bà Hồng và các hộ dân trong khu đã phải đóng những tấm phản bằng tôn với chiều cao lên đến 1,5m, ngăn giữa các ngõ vào nhà nhưng trận mưa lớn sáng 20/7, nước bùn vẫn tràn qua các tấm ngăn, tràn vào nhà nhiều hộ dân.Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Tương Lai Lê Thị Huyền, cho biết từ sáng sớm, bùn nước đã tràn vào sân trường, nơi bị ngập sâu nhất lên đến 70 cm khiến các cháu không thể vào lớp để học.Khu dân phố 7A (nơi 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp trước sự cố sạt lở đất ngày 11/7 vừa qua) cũng gặp phải sự cố nước bùn tràn vào nhà.Ông Lưu Đức Hạnh (thường trú tại tổ 2, khu 7A, phường Hồng Hải) cho biết gia đình ông hiện đang nằm trong lòng hồ chứa thải của dự án FLC. Sáng 20/7, nước tràn vào nhà ông kèm theo nhiều váng màu đen. Kênh thoát nước thải của dự án FLC nằm ngay sát nhà ông Hạnh cũng có hiện tượng nước bùn đen kèm theo váng đang chảy xuống hệ thống rãnh thoát thoát của thành phố.Hiện tại, các hộ dân nơi đây chưa xác định được váng trôi theo dòng nước là do khai thác than hay do dầu từ hệ thống máy thi công dự án. Đến 15 giờ cùng ngày, theo phản ánh của nhiều hộ dân phố Hải Thịnh, trên kênh thoát từ hệ thống thoát nước của thành phố, đã xuất hiện nhiều váng đen đang chảy trực tiếp ra Vịnh Hạ Long.Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo của tập đoàn FLC cho biết trước mắt, Ban Quản lý dự án đã cắt cử nhiều nhân công xuống giúp các hộ dân thu dọn bùn đất, nạo vét hệ thống cống đi qua nhà dân. Hiện tại, Tập đoàn FLC đang chờ thành phố Hạ Long phê duyệt quy hoạch tuyến cống thoát nước qua khu 7B phường Hồng Hải. Về lâu dài, Ban Quản lý sẽ cho nắn dòng chảy để tránh hiện tượng nước bùn tràn vào nhà dân.Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố tràn bùn đất vào nhà dân, từ khi dự án của Tập đoàn FLC thi công san gạt phần đồi để làm sân golf, cứ mỗi lần đến mùa mưa bão và nhất là sau mỗi trận mưa lớn, người dân nơi đây luôn phải chịu cảnh ngập úng bởi bùn đất.Đại diện Tập đoàn FLC cho biết đơn vị đang tích cực thi công các đường mương ở tất cả 18 hố golf để nắn dòng chảy về hệ thống thoát nước, nhằm hạn chế tối đa tình trạng nước, bùn đất tràn xuống hộ dân mỗi khi có mưa./.