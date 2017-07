Vị trí đất sạt lở đổ tràn xuống nhà dân. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Như tin đã đưa, chiều 11/7, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố sạt lở đất ở khu vực thi công Dự án sân golf của Tập đoàn FLC khiến năm hộ dân ở khu dân cư 7A, phường Hồng Hải phải di dời khẩn cấp.Nguyên nhân sạt lở được xác định do trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hạ Long có mưa kéo dài khiến một lượng bùn đất từ khu vực Dự án sân golf của Tập đoàn FLC tràn xuống khu dân cư 7A.Bà Nguyễn Thị Mai, Quản lý công tác di dời của Dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long (Tập đoàn FLC), cho biết Tập đoàn cam kết hỗ trợ ba tháng tiền thuê nhà ở cho các hộ dân phải di dời do ảnh hưởng bởi sự cố sạt lở đất ngày 11/7.Bà Mai cũng thông tin Tập đoàn FLC đang nhanh chóng tiến hành hỗ trợ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực bị tràn bùn. Đối với các hộ dân còn lại ở trong quy hoạch của Dự án sân golf Ngôi sao Hạ Long, Tập đoàn đã có phương án di dời và đền bù theo quy định của Nhà nước.Ngay sau sự cố xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã yêu cầu Tập đoàn FLC kiểm tra toàn bộ các mang kè, bổ sung kè chắn, rọ đá để ổn định thân đất, kiểm tra phân thủy, thoát nước, có phương án xử lý cắt dòng để đảm bảo an toàn thi công dự án cũng như không làm ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực quanh dự án.Thực hiện các yêu cầu nói trên của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, FLC đã huy động máy móc, phương tiện di chuyển khối lượng đất cát bị sạt lở, khắc phục hiện tượng tràn bùn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.Đến ngày 12/7, công trình bờ kè cứng do Tập đoàn FLC thực hiện đã hoàn thành, công tác nạo vét, làm sạch bùn, đất cơ bản hoàn tất./.