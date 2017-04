Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công thành phố Raqqa ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong thông báo ngày 18/4, Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm đối lập tại miền Bắc Syria do Mỹ hậu thuẫn cho biết đã thành lập một hội đồng địa phương quản lý Raqqa, sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này theo dự kiến từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.SDF đã tiến quân tới Raqqa, với sự hỗ trợ của các cuộc không kích và lực lượng đặc nhiệm của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.SDF cho biết giới chức địa phương đã lên kế hoạch thành lập hội đồng này trong 6 tháng.Người phát ngôn SDF cho biết lực lượng này sẽ “cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết” cho việc thành lập hội đồng và đã chuyển giao một số thị trấn xung quanh Raqqa cho hội đồng này quản lý sau khi đánh bật các tay súng IS Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết hiện chưa có quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm giành lại Raqqa.Song SDF đang đẩy mạnh các đợt tấn công gần thành phố này để cô lập và cuối cùng là tái chiếm Raqqa, trong khi hoàn tất các kế hoạch điều hành dân sự./.