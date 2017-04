Ngày 18/4, Cơ quan Kiểm định thực phẩm Canada (CFIA) đã ra các quyết định thu hồi trên toàn lãnh thổ đối với 15 nhãn hiệu bột do bị nhiễm khuẩnPhóng viên TTXVN tại Canada cho biết các loại bột bị thu hồi mang nhãn hiệu Robin Hood, trong đó có một số loại do hãng Ardent Mills ở Brampton, tỉnh Ontario, sản xuất.Hãng Ardent Mills cũng có các cơ sở sản xuất ở tỉnh Quebec và Saskatchewan.Trước đó ngày 28/3, CFIA đã ra quyết định thu hồi một loại bột được bán ở 4 tỉnh miền Tây Canada.Sau đó, cơ quan này đã bổ sung danh sách thêm 3 loại bột khác bán trên cả nước và nay kéo dài danh sách thêm 11 loại bột nữa.Trong số 8 loại bột bị thu hồi có một sản phẩm đang là đối tượng của một vụ kiện tập thể do 2 công ty luật ở tỉnh Alberta tiến hành.Theo khuyến cáo của CFIA, tất cả các sản phẩm bị thu hồi nên được vứt bỏ hoặc trả lại cửa hàng.Hiện, chưa có báo cáo nào về các trường hợp bị bệnh do ăn phải các sản phẩm trên, nhưng đã có ít nhất 25 người nhiễm E.coli ở các tỉnh British Columbia, Saskatchewan, Alberta và Newfoundland and Labrador.Sáu người trong số này bị khá nặng, phải nhập viện để điều trị.CFIA đang mở cuộc điều tra an toàn thực phẩm để tìm hiểu nguyên nhân khiến các loại bột trên bị nhiễm khuẩn E.coli./.