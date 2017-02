Cửa khẩu biên giới Rafah. (Nguồn: AP)

Hãng tin nhà nước Wafa của Palestine cho biết chính quyền Ai Cập đã mở cửa khẩu biên giới Rafah nối với Dải Gaza của Palestine ngày 11/2 và sẽ mở cửa trong 3 ngày để cho phép sinh viên và những người già cần chăm sóc y tế khẩn cấp qua lại.Đây là lần thứ hai trong năm 2017, cửa khẩu Rafah được mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những trường hợp người Palestine phải đi chữa bệnh. Lần gần nhất cửa khẩu Rafah được mở là vào cuối tháng 1/2017.Hiện tại, 1,8 triệu người Palestine ở Dải Gaza đang phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn do bị Israel bao vây từ năm 2006.Kể từ tháng 10/2014, chính quyền Ai Cập đã đóng cửa khẩu đường bộ duy nhất nối khu vực Bắc bán đảo Sinai với Dải Gaza do những lo ngại về an ninh và chỉ định kỳ mở lại cửa khẩu biên giới này trong thời gian ngắn, nhằm cho phép những người mang hộ chiếu nước ngoài, sinh viên Palestine và những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe qua lại./.