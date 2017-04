Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố hàng loạt số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới.Theo đó, phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (về tăng giá xe, chở quá số người quy định...) liên hệ theo các số 0913432383, 0916908085, 0917908085, 0962665953, 0964045445, 0977497891.Người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông đến các số 0868911911, 0941329634, 0985465896, 0995918666; phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên hệ tới Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) số điện thoại 0692342608./.