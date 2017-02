Tiết mục văn nghệ mừng xuân do con em người Việt tại Bỉ biểu diễn. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Ngày 11/2 tại trung tâm văn hóa quận Woluwe-Saint-Pierre, thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ, Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB) phối hợp với Liên minh Bỉ-Việt tổ chức chương trình mừng Xuân Đinh Dậu với chủ đề "Hương Tết Việt" cho bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, ông Vương Thừa Phong, Quận trưởng quận Woluwe-Saint-Pierre, ông Benoit Cerexhe, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, cùng hơn 300 bà con Việt kiều cùng bạn bè quốc tế, cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam, các lưu học sinh và sinh Việt Nam đang học tập tại Bỉ.Tại buổi lễ, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch UGVB có bài phát biểu chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con. Ông đánh giá đây là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, thể hiện tình đoàn kết, làm lan tỏa nền văn hóa Việt, tạo nên sức mạnh chung của cộng đồng, giúp bà con hội nhập vào cuộc sống tại Bỉ nhưng vẫn duy trì được cốt lõi văn hóa và giá trị Việt.Ông cho biết cộng đồng người Việt tại Bỉ có quan hệ chặt chẽ với chính quyền tại các địa phương cũng như ở cấp quốc gia. Cả hội trường vui mừng vỗ tay khi Quận trưởng Woluwe-Saint-Pierre, ông Benoit Cerexhe nói lời ​"Chúc mừng năm mới" rõ ràng bằng tiếng Việt.Ông nhấn mạnh tại quận Woluwe-Saint-Pierre, các bạn người Việt luôn như ở Việt Nam, như ở nhà của mình. Ông cũng gửi tới cộng đồng người Việt lời chúc sức khỏe, may mắn trong cả năm con gà và kết thúc với ba từ ​"Phúc, Lộc, Thọ" bằng tiếng Việt.Phát biểu trước toàn thể bà con người Việt, các quan khách cùng bạn bè quốc tế tham dự sự kiện, Đại sứ Vương Thừa Phong hoan nghênh UGBV đã tổ chức buổi lễ mừng Xuân mới đầy ý nghĩa này.Đại sứ bày tỏ vui mừng vì tuy năm qua nước Bỉ có nhiều khó khăn nhưng bà con người Việt tại đây vẫn ổn định, duy trì tình đoàn kết, tiếp tục công việc làm ăn đồng thời luôn hướng về đất nước.Ông trân trọng biểu dương bà con Việt kiều tại Bỉ đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hướng về quê hương, nhiệt tình hưởng ứng các hành động quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt ở trong nước.Tiếp theo, bà con được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ mừng xuân do chính con em người Việt tại Bỉ biểu diễn. Đặc biệt hơn, chương trình năm nay còn có các tiết mục văn nghệ do đoàn ca múa của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh từ Việt Nam sang biểu diễn phục vụ kiều bào ta với các ca khúc trữ tình đậm đà chất quê hương, các màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc, những tiểu phẩm hài vui nhộn cùng nhiều tiết mục đặc sắc và hấp dẫn khác.Buổi lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 càng trở nên sôi động với màn múa lân tạo nên không khí đậm đà hương vị tết truyền thống của Việt Nam. Cũng tại đây đã diễn ra phiên chợ quê nhộn nhịp với gian trưng bày mâm ngũ quả, các gian hàng bày bán các món ăn đặc trưng ba miền Bắc, Trung, Nam như bánh chưng, bánh tét cùng gian hàng đồ lưu niệm truyền thống Việt Nam thu hút sự quan tâm và thích thú của cả trẻ em và người lớn./.