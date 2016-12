Tặng quà cho các thanh niên, cảnh sát giao thông có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Sáng ngày 27/12, Cục Quản lý Đường bộ Cao tốc (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức phát động tuyên truyền và phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Bắc Giang.Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ Cao tốc (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, bên cạnh lợi ích do tuyến đường mang lại, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp và đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm.Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đã xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, khiến 12 người thiệt mạng và 12 người bị thương.Do đó, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện ra, vào đường cao tốc; kiểm soát trọng tải các phương tiện trước khi vào đường cao tốc; xử lý nghiêm người điều khiển xe máy, đi bộ vào đường cấm.Cùng đó tuyên truyền phổ biến và giáo dục nhân dân về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông thông qua đài truyền thanh cơ sở, băng rôn, ápphích… Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang.Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát tài liệu tuyên truyền cho người tham gia giao thông; tặng quà cho các cán bộ cảnh sát giao thông địa phương và đoàn viên thanh niên có thành tích trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tặng quà thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.Tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang có tổng chiều dài 45,8km đã được thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 3/1/2016. Đây là một trong những tuyến đường cao tốc hiện đại trên cả nước với điểm đầu tại km 113+985 Quốc lộ 1 (thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang), điểm cuối tại Km 159+100 Quốc lộ 1 (thuộc địa phận huyện Gia Lâm, Hà Nội).Kể từ khi đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đã mang lại nhiều giá trị, phát triển về mặt kinh tế và xã hội cho vùng, tạo đà thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc cũng như các tỉnh khu vực có tuyến đường đi qua./.