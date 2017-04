Xe buýt sơ tán người dân và các tay súng Syria dừng lại tại một điểm trung chuyển ở Rashidin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng trăm người Syria tiếp tục sơ tán ngày 21/4 sau khi bị dừng lại 48 giờ tại một điểm trung chuyển ở Rashidin, nơi đã xảy ra vụ đánh bom xe làm hơn một trăm người thiệt mạng.Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết 10 trong số 45 xe buýt chở người dân và những tay súng đã rời các thị trấn Fuaa và Kafraya mà quân đội chính phủ đang bao vây để tiến về thành phố Rashidin do phe nổi dậy kiểm soát.Ngoài ra, toàn bộ 11 chiếc xe buýt sơ tán người dân và các tay súng từ Zabadani và hai khu vực khác do phiến quân kiểm soát quanh Damascus cũng đã di chuyển.Các xe buýt từ Fuaa và Kafraya đã tiến vào thành phố Aleppo. Các xe buýt từ Zabadani và các khu vực xung quanh đã đi vào tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát tại miền Tây Bắc.Khoảng 3.000 người sơ tán đã rời nhà cửa của họ tại Fuaa và Kafraya vào rạng sáng 19/4 như một phần của thỏa thuận đã được chính phủ và phe nổi dậy ký kết, theo đó người dân và các tay súng được sơ tán khỏi các khu vực do phiến quân kiểm soát bị lực lượng quân chính phủ bao vây.Việc sơ tán bắt đầu tuần trước, nhưng đã phải dừng lại sau một vụ đánh bom xe liều chết ngày 15/4 làm 126 người chết, trong đó có 68 trẻ em, tại một điểm trung chuyển ở Rashidin./.