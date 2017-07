Bộ tứ huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2017. (Ảnh: BTC)

Đây là năm thứ hai Vũ Cát Tường đảm nhận vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí. (Ảnh: BTC)

The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí mùa thứ năm (2017) sẽ chính thức lên sóng lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần (từ ngày 12/8) trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.Giọng hát Việt nhí 2017 bao gồm ba vòng (Giấu mặt, Đối đầu, Loại trực tiếp) và một đêm Chung kết. Tuy nhiên, theo thông tin từ ban tổ chức, vòng Đối đầu năm nay sẽ có nhiều điểm mới so với bốn mùa giải trước.Cụ thể, tại vòng thi này, huấn luyện viên sẽ có quyền cứu thí sinh của đội khác. Tuy nhiên, huấn luyện viên sẽ không cứu trực tiếp trên sân khấu mà sẽ cùng êkíp sản xuất chương trình về nơi sinh sống của thí sinh, trao cơ hội đi tiếp vào vòng sau như một món quà bất ngờ dành cho thí sinh và gia đình.Đặc biệt, đối với những thí sinh dừng chân tại vòng Loại trực tiếp, thí sinh nào có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả, sẽ may mắn trở thành thí sinh thứ tư bước vào đêm Chung kết để tranh ngôi vị quán quân cùng với ba thí sinh đại diện của ba đội.Bên cạnh đó, tại Giọng hát Việt nhí 2017, các ca sỹ từng thể hiện thành công ca khúc mà các thí sinh lựa chọn sẽ xuất cùng với cố vấn âm nhạc, để hỗ trợ các “chiến binh” nhí.Chủ nhân của những chiếc “ghế nóng” tại sân chơi Giọng hát Việt nhí 2017 đều là những nghệ sỹ trẻ với lượng fan hùng hậu của làng giải trí: cặp đôi Hương Tràm-Tiên Cookie, ca sỹ-nhạc sỹ Vũ Cát Tường và ca sỹ Soobin Hoàng Sơn.Năm nay, sân chơi âm nhạc này mở rộng độ tuổi tuyển sinh (tuyển sinh các bạn nhỏ từ 5-15 tuổi, thay vì từ 10-15 tuổi như các mùa giải trước)./.