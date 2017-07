Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Roke) tại khu vực biển Đông, để đảm bảo an toàn, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Hongkong và Quảng Châu (Trung Quốc).Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ lùi giờ bay đối với 8 chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh và Hong Kong, Quảng Châu, gồm VN592, VN593, VN594, VN595, VN502, VN503, VN506 và VN507 trong chiều ngày 23/7. Thời gian khởi hành mới của các chuyến bay này sẽ chậm từ 2 tiếng 30 phút đến 4 tiếng.Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines cũng sẽ bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền.Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Bên cạnh đó, hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Hong Kong và Quảng Châu trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của hãng nhằm chủ động lịch đi lại./.