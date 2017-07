Đám cưới thế kỉ của Hoàng tử William và Kate diễn ra vào ngày 29/4/2011.

Sau khi bí mật đính hôn, công nương Diana và thái tử Charles đã chọn chiếc nhẫn này ở công ty chuyên sản xuất trang sức hoàng gia Garrard vào tháng 2/1981. Chiếc nhẫn vàng 18 carat có 14 viên kim cương được xếp bao quanh viên đá xanh lục hình oval 12 carat.

Bức ảnh Công nương Diana chụp cùng các con ở Highgrove vào năm 1988.

Công chúng bất ngờ khi đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc của gia đình hoàng gia là câu chuyện tình trắc trở, Thái tử Charles không ngừng nhớ đến người phụ nữ khác. Sau khi ly hôn với Công nương Diana, Thái tử Charles kết hôn với tình cũ - phu nhân Camilla dù vấp phải nhiều lời phản đối.

Trong phim tài liệu ''Diana, Our Mother: Her Life and Legacy,'' Hoàng tử William đã chia sẻ nhiều điều về người mẹ quá cố của mình."Khi đến lễ cưới, tôi thực sự cảm thấy rằng mẹ mình ở đó," anh nói. "Bạn biết đấy, đã có lúc bạn nhìn ai đó hoặc một thứ gì đó tiếp thêm sức mạnh và tôi cảm thấy bà ở đó vì mình."Điều đặc biệt, chiếc nhẫn saphire hoàng tử lồng vào ngón áp út của Kate lúc cầu hôn là chiếc nhẫn đính hôn của Công nương Diana."Chiếc nhẫn rất đặc biệt với tôi và Kate giờ đây cũng rất đặc biệt với tôi. Đó là cách để gắn kết hai người phụ nữ tôi yêu. Cũng là cách để tôi đảm bảo rằng mẹ không bỏ lỡ sự kiện mà tôi chờ đợi và bà sẽ chứng kiến chúng tôi sống bên nhau suốt phần đời còn lại của mình" - Hoàng tử chia sẻ.Cùng với Hoàng tử William, Hoàng tử Harry cũng mở lòng khi nhắc về cái chết đột ngột của mẹ. Khi ấy, William 15 tuổi còn Harry chỉ mới 12, quá khó khăn để đối mặt với sự mất mát lớn lao đó. Hoàng tử William khẳng định, anh sẽ chia sẻ công khai lần cuối cùng những gì liên quan đến Công nương Diana trong bộ phim tài liệu này.Dù 20 năm đã trôi qua, nhưng William vẫn nhớ cuộc điện thoại cuối cùng của mẹ. Khi đó anh đang ở cùng em trai Harry, bà mình - Nữ hoàng Elizabeth II, và cha - Thái tử Charles. "Mẹ gọi về khi chúng tôi ở Balmoral. Lúc ấy, tôi và Harry đang chạy vòng quanh, bận bịu với các trò trơi của mình" - Hoàng tử William nói.Và anh không ngờ rằng, chỉ vài giờ sau đó, Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở Paris."Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng, tôi sẽ nói chuyện với mẹ những điều mà tôi muốn - những điều tôi sẽ nói với bà" - Hoàng tử Harry thật sự hối tiếc khi nhớ lại ngày định mệnh ấy. Có lẽ giống như nhiều người khác, anh nghĩ rằng, luôn có nhiều thời gian để nói những lời yêu thương cho đến khi không còn cơ hội nữa.Trưởng thành khi thiếu vắng bóng dáng của mẹ, nhưng Hoàng tử William chưa bao giờ cho phép bản thân mình quên đi Công nương Diana. Anh treo những bức ảnh của mẹ khắp nhà và luôn kể cho các con nghe về người bà đã mất."Kate không biết nhiều về bà nên cô ấy không thể kể một cách chi tiết," anh nói, "Vì vậy, trước giờ ngủ của George hay Charlotte, tôi thường kể về mẹ mình và cố gắng nhắc các con nhớ rằng mình có hai người bà. Điều quan trọng nhất là các con biết rõ Công nương Diana là ai và bà đã tồn tại."Công chúng bất ngờ khi đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc của gia đình hoàng gia là câu chuyện tình trắc trở, Thái tử Charles không ngừng nhớ đến người phụ nữ khác. Sau khi ly hôn với Công nương Diana, Thái tử Charles kết hôn với tình cũ - phu nhân Camilla dù vấp nhiều lời phản đối.Với nhiều người, hẳn cuộc đời của Công nương Diana chỉ là những trang đẫm nước mắt khi Thái tử Charles chưa bao giờ yêu bà, dù chỉ một ngày. Nhưng tròn hai thập niên sau ngày mất, hai con trai William và Harry cùng hàng triệu người khác chưa bao giờ lãng quên bà.Những gì người ta nhớ về Công nương xứ Wales không chỉ bởi vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch mà còn vì trái tim thiện nguyện đáng kính trọng. Công nương Diana không có trái tim của một người đàn ông nhưng bà có tình yêu của nhiều người khác trên toàn thế giới.Bộ phim tài liệu ''Diana, Our Mother: Life and Legacy'' sẽ được phát sóng vào 31/8, đúng ngày Công nương Diana qua đời lúc 10 giờ tối trên kênh HBO Mỹ và 9 giờ tối trên đài ITV của Anh./.