Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AP/TTXVN)

Chính phủ Iraq ngày 10/2 cho biết Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người dân Iraq trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này.Tuyên bố của Chính phủ Iraq nêu rõ chính Tổng thống Trump đã chủ động gọi điện cho Thủ tướng al-Abadi vào ngày 9/2.Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phối hợp nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề trên sớm nhất có thể và ông sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến vấn đề này.Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông sẽ tiếp tục thúc đẩy việc khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với người dân từ Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Bên cạnh đó, ông Trump còn nhấn mạnh hai bên sẽ cùng nhau hợp tác nhằm đánh bại chủ nghĩa khủng bố bởi Iraq là một trong những đồng minh của Mỹ.Về phần mình, Thủ tướng al-Abadi đã xác nhận mong muốn của Iraq nhằm tăng cường các mối quan hệ với Mỹ ở nhiều cấp khác nhau. Với lý do Iraq cần có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Thủ tướng al-Abadi đã không nghe theo lời kêu gọi đáp trả của các chính trị gia người Shi'ite có ảnh hưởng khi lệnh cấm này lần đầu tiên được Tổng thống Trump thông báo vào cuối tháng trước.Hiện có hơn 5.000 binh sỹ Mỹ được triển khai tại Iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng Iraq và người Kurd giành lại thành phố Mosul, thành phố cuối cùng còn nằm dưới tay phiến quân.Ngày 27/1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh gây tranh cãi, theo đó người dân từ 7 quốc gia gồm Iran, Iraq, Syria, Yemen, Sudan, Somalia và Libya sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày. Sắc lệnh cũng đình chỉ việc tiếp nhận người tị nạn từ mọi quốc gia trong vòng bốn tháng và cấm vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn Syria.Tổng thống Trump khẳng định rằng sắc lệnh không nhằm vào bất kỳ tôn giáo nào mà chỉ nhằm mục đích chống khủng bố vì sự an toàn của nước Mỹ.Một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ), ngày 3/2 đã ra phán quyết trên quy mô toàn quốc chặn sắc lệnh này.Đến ngày 9/2, một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã từ chối khôi phục sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về cấm nhập cảnh đối với những người đến từ bảy quốc gia Hồi giáo. Theo phán quyết của tòa, Chính phủ Mỹ đã không được ra được bất kỳ lý do an ninh nào để biện minh cho sắc lệnh của ông Trump./.