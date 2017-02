Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công chốt kiểm soát ở Arish, Bán đảo Sinai ngày 9/1. (Ảnh minh họa: EPA/TTXVN)

Ngày 11/2, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Ai Cập tuyên bố đã hành hình 5 người đàn ông bị nhóm này cáo buộc làm việc cho quân đội Ai Cập - vốn đang mở chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan tại Bán đảo Sinai​.Theo Tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE), một loạt bức ảnh được công bố cùng ngày trên ứng dụng tin nhắn Telegram cho thấy 5 người đàn ông trên nằm úp mặt xuống đất trước khi một tay súng bắn vào đầu họ từ phía sau.Kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi​ năm 2013, hàng trăm người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp, kéo theo làn sóng tấn công cực đoan khiến hàng trăm binh sỹ và cảnh sát bị sát hại.Hầu hết các cuộc tấn công xảy ra ở Bán đảo Sinai, giáp giới với Israel và Dải Gaza, và một số khu vực khác trong đó có cả thủ đô Cairo.Tháng 10/2015, IS tuyên bố bắn rơi chiếc máy bay chở du khách Nga từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh trên Bán đảo Sinai về nước, khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.Hôm 10/2, quân đội Ai Cập tuyên bố đã tiêu diệt "500 phần tử khủng bố" kể từ khi phát động chiến dịch an ninh quy mô lớn tại Sinai hồi tháng 9/2015./.