IS tung video có cảnh thiêu sống 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: DM)

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngày 22/12 đã tung một đoạn video ghi cảnh hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiêu sống gây rúng động.Đoạn video đăng trên trang web của nhóm thánh chiến cho thấy hai người đàn ông mặc quân phục bị kéo lê trên mặt đất trước khi bị thiêu sống.Hãng tin Amaq có liên hệ với IS nói hồi tháng trước, các tay súng đã bắt 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin trong khi quân đội Thổ nói họ đã mất liên lạc với 2 quân nhân.Cùng ngày 20/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích một thành trì của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria, khiến ít nhất 47 dân thường thiệt mạng.Theo SOHR, vụ không kích trên diễn ra ở thị trấn Al-Bab, trong số người thiệt mạng có 14 trẻ em và 9 phụ nữ. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách chiếm lấy thị trấn điểm nóng này trong nhiều tuần qua.Đây là thử thách lớn nhất kể từ khi Ankara bắt đầu đưa quân vào Syria cách đây 4 tháng./.