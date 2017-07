Lực lượng bảo vệ biên giới Israel giải tán các tín đồ Hồi giáo Palestine tại lối vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 22/7. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Chính phủ Israel ngày 23/7 tuyên bố sẽ không loại bỏ các máy dò kim loại được lắp đặt tại cổng vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, địa điểm tín ngưỡng linh thiêng và cũng là tâm điểm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine trong những ngày qua.Phát biểu trên đài phát thanh quân đội (Army Radio) sau cuộc họp của Nội các an ninh do Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập, Bộ trưởng Hợp tác khu vực của Israel Tzachi Hanegbi cho biết các máy dò kim loại sẽ được tiếp tục lắp đặt tại đền Al-Aqsa, song có thể sẽ bị giới hạn hoạt động.Trước đó, Bộ trưởng An ninh công cộng Israel Gilad Erdan cho biết nước này có thể loại bỏ các thiết bị dò tìm kim loại nói trên nếu cảnh sát có biện pháp khác nhằm đảm bảo an ninh tại khu đền thờ Al-Aqsa.Các máy dò kim loại được lắp đặt một tuần trước, nhằm phản ứng với vụ tấn công của các tay súng Arab tại đây khiến 2 cảnh sát Israel thiệt mạng.Người Hồi giáo cho rằng Israel đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này dưới vỏ bọc an ninh, điều mà Israel bác bỏ.Sau khi Israel lắp đặt các thiết bị dò tìm kim loại tại đền Al-Aqsa, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố sẽ ngừng mọi liên lạc với giới chức Israel, cho đến khi Chính phủ Tel Aviv dỡ bỏ các biện pháp an ninh này.Liên quan tới tình hình bạo lực tại Jerusalem, các nhân chứng cho biết đêm 23/7 (giờ địa phương) đã xảy ra các vụ xung đột nhỏ lẻ giữa các tín đồ Hồi giáo và lực lượng an ninh Israel tại lối vào đền Al-Aqsa. Các nguồn tin của phía Palestine cho biết các vụ đụng độ này không gây thương vong. Trong khi đó, quân đội Israel cũng cho biết cùng ngày một quả rốckét đã phóng vào một khu đất trống của Israel từ dải Gaza song không gây thiệt hại.Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tại khu vực đền thờ Al-Aqsa đã làm gióng lên hồi chuông cảnh báo của cộng đồng quốc tế, buộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải triệu tập cuộc họp trong ngày 24/7 để tìm các giải pháp ổn định tình hình.Trong khi đó, Mỹ cũng đã cử ông Jason Greenblatt, đại diện đặc biệt phụ trách đàm phán quốc tế của Tổng thống Donald Trump, tới Israel với hy vọng có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng. Theo một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên, Chính phủ của Tổng thống Trump lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực gần đây tại Jerusalem, đồng thời đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong khu vực./.