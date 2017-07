Muhammad Fudhail Omar. (Nguồn: The Star)

The Star đưa tin Muhammad Fudhail Omar - lãnh đạo nhóm chiến binh người Malaysia trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Raqa, Syria.Ngày 20/7, Giám đốc Chi nhánh Đặc biệt trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia Mohamad Fuzi Harun đã xác nhận thông tin nói trên và cho biết đối tượng 25 tuổi này đã bị thiệt mạng hồi tháng Sáu.Muhammad, cựu nhân viên một Tổ chức phi Chính phủ, sang Syria gia nhập IS hồi tháng 5/2014.Y được coi là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho Muhammad Wanndy Mohamed Jedi - lãnh đạo nhóm chiến binh IS người Malaysia cũng bị tiêu diệt tại Syria cách đây không lâu./.