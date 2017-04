Coachella Valley Music and Arts Festival (thường được gọi là Coachella, Coachellafest hoặc lễ hội Coachella) là lễ hội nghệ thuật thường niên diễn ra tại California, Mỹ.Lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức vào tháng 10 và chỉ diễn ra trong hai ngày nhưng sau đó nó được di chuyển sang tháng Tư và kéo dài ra ba ngày với biểu tượng là một chú khủng long.Năm nay, Coachella trở lại với sân khấu hoành tráng cùng những tiết mục đầy màu sắc diễn ra sáu ngày cuối tuần liên tiếp (14-16/4 và 21-23/4/2017) với hàng nghìn người cùng quên mình trong vài giờ để hòa chung vào một “cơn bão” âm nhạc. Và chẳng khó để bạn bắt gặp mấy cô nàng gợi cảm, các anh chàng điển trai hay những cặp đôi nổi tiếng ở đây.Công khai hẹn hò hồi tháng Một, cặp đôi đình đám của làng nhạc thường xuyên sánh bước bên nhau dù ở sự kiện hay trên đường phố. Và dĩ nhiên, họ không bỏ lỡ cuộc “hội hè” ở California năm nay.The Weeknd tham gia với tư cách nghệ sỹ biểu diễn còn Selena Gomez đi cổ vũ anh. Cả hai quấn quít không rời và người hâm mộ không ít lần chứng kiến hành động ngọt ngào của nam ca sỹ dành cho bạn gái. Anh ôm Selena vào lòng, chở che cô để nhanh chóng thoát khỏi biển người đang vây quanh. Cả hai còn vượt mặt qua nhiều đôi tình nhân khác trở thành “Cặp đôi mặc đẹp nhất” tại đợt một của lễ hội Coachella do tạp chí Vouge bình chọn.Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo cũng tay trong tay với cầu thủ bóng bầu dục Danny Amendola. Cô bắt đầu hẹn hò với cầu thủ bóng bầu dục Danny Amendola, 31 tuổi từ tháng 2/2016. Tuy nhiên, cả hai đều rất kín tiếng, cô và anh ít khi sánh đôi nhau tại các sự kiện giải trí. Đây là một trong những lần hiếm hoi cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau ở chốn đông người. Olivia Culpo giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 2012, sau đó cô đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm đó và trở thành nhan sắc làm nên lịch sử cho nước Mỹ.Chia tay với bạn trai triệu phú Thomas Gross sau một năm hẹn hò bởi cả hai quá bận rộn nên không thể dành thời gian cho nhau, “nữ hoàng tiệc tùng” Paris nhanh chóng hẹn hò với nam tài tử Chris Zylka.Hồi tháng Hai, cả hai tham dự tuần lễ thời trang New York khi Paris Hilton được mời với tư cách người mẫu chính trong show diễn của nhà thiết kế Christian Cowan và khách VIP của xuyên suốt tuần lễ.Xuất hiện ở Coachella, Paris gây chú ý bởi chiếc váy sặc sỡ đúng phong cách mùa Hè. Cựu ngôi sao truyền hình đang rất hạnh phúc với người tình kém 4 tuổi, Paris không ngần ngại chia sẻ: “Cảm giác tuyệt vời nhất là khi bạn biết ai đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương."Evan Peters và Emma Roberts là gương mặt sáng giá của điện ảnh Hollywood. Chuyện tình yêu của họ cũng khiến công chúng đau đầu khi tan hợp rất nhiều lần trong suốt năm năm qua. Thậm chí, đã có lúc xảy ra xô xát, khóc lóc giữa phố, xóa ảnh đối phương trên mạng xã hội, hủy hôn ước nhưng đến cuối cùng, họ vẫn quay lại cạnh nhau. Tính từ xuất hiện cùng nhau ở Coachella là tính hiệu tốt lành để khán giả hy vọng vào một đám cưới cổ tích vào một ngày không xa.Đôi vợ chồng nhà Jamie không bỏ lỡ cuộc vui ở lễ hội âm nhạc ngoài trời Coachella. Cặp sao bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 và kết hôn vào đúng dịp Halloween năm 2015 ở Santa Barbara (California, Mỹ).Nàng diễn viên gốc Hàn Jamie Chung nổi danh từ vai diễn Mộc Lan trong series truyền hình ăn khách ''The Once Upon a Times. Jamie,'' và được nhiều khán giả Việt biết tới sau khi đóng vai Chi Chi trong ''Bảy viên ngọc rồng'' phiên bản điện ảnh của Mỹ vào năm 2009.Còn Bryan Greenberg là nam diễn viên kiêm nhạc sỹ ở Mỹ. Anh tham gia vô số phim như ''Friends with Benefits,'' ''The Good Guy '', ''Bride Wars'' ,.../.