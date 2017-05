Sau 14 năm gắn bó với Trung tâm Staples ở thành phố Los Angeles, lễ trao giải Grammy - giải thưởng quan trọng nhất của làng âm nhạc Mỹ - sẽ chuyển địa điểm tới thành phố New York trong năm 2018.Theo thông báo được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - đơn vị tổ chức và trao giải Grammy - công bố trên mạng xã hội, lễ trao giải Grammy lần thứ 60 sẽ diễn ra tại hội trường Madison Square Garden nổi tiếng của New York, dự kiến vào ngày 28/1/2018.Trong một tuyên bố chính thức, Thị trưởng New York Bill de Blasio hoan nghênh quyết định trên và cho rằng việc trở thành "chủ nhà" của sự kiện lớn nhất năm của làng nhạc Mỹ sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, nghệ thuật và sáng tạo đối với sự văn hóa đa dạng của New York.Kể từ khi ra đời vào năm 1959, lễ trao giải Grammy thường được luân phiên tổ chức giữa 2 thành phố New York và Los Angeles.Tuy nhiên, từ năm 2004 trở lại đây, giải thưởng âm nhạc danh giá này chưa từng đặt chân trở lại New York, một phần do chi phí đắt đỏ của thành phố phồn hoa này.Sự "đổi ý" lần này là kết quả của một chiến dịch vận động quy mô của Thị trưởng Bill de Blasio. Theo tính toán của ông, việc đưa đêm hội âm nhạc được toàn thế giới quan tâm trở lại New York có thể giúp thành phố này thu về tới 200 triệu USD.Tuy nhiên, Los Angeles vẫn sẽ tiếp tục là "mái nhà" của lễ trao giải được theo dõi nhiều nhất trên thế giới, giải Oscar.Lễ trao giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ này lần tới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/3/2018 tại "thành phố của những thiên thần"./.