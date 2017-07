Một ngôi trường bị phá hủy sau một cuộc không kích ở tỉnh Taez, Yemen ngày 16/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc đã cáo buộc lực lượng liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành vụ không kích ở quận Mawza thuộc tỉnh Taez của Yemen ngày 18/7, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc cho rằng liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu chống lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành vụ không kích trúng 3 gia đình dân thường đang sinh sống trong một ngôi nhà tạm mà không phá hủy được mục tiêu quân sự nào. Liên hợp quốc đã kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc mới nhất này.Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về tình trạng thương vong của người dân Yemen. Liên minh này đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công, bao gồm vụ không kích vào một tang lễ ở phía Bắc thủ đô Sanaa làm hơn 140 thiệt mạng vào tháng 10/2016.Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi lực lượng Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite được Iran hỗ trợ và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ phía Nam Yemen, bao gồm thủ đô chính thức của nước này Sanaa.Tháng 3/2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi. Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến khoảng hơn 10.000 người thiệt mạng và gần 40.000 người bị thương./.