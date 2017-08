Bệnh nhân nhiễm tả được điều trị tại bệnh viện ở Sanaa ngày 22/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một quan chức Liên hợp quốc ngày 7/8 cho biết liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang chiến đấu tại Yemen sẽ ngừng cản trở việc tiếp nhiên liệu cho các máy bay của Liên hợp quốc đang vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho thủ đô Sanaa bị phiến quân chiếm đóng.Giám đốc quốc gia Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Yemen Auke Lootsma cho biết tuần trước Liên hợp quốc thực hiện hai chuyến bay nhân đạo tới Sanaa từ Amman Jordan, tuy nhiên không có đủ nhiên liệu cung cấp cho máy bay quay về tại thủ đô Yemen.Ông Auke Lootsma cho hay liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã từ chối cho phép vận chuyển nhiên liệu tới Sanaa để phục vụ các chuyến bay này từ khu vực cảng hàng không Aden do chính phủ Yemen kiểm soát./.