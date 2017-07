Khói bốc lên từ khu vực al-Shifaa, Mosul ngày 15/6 trong khi binh sỹ Iraq tham gia chiến dịch chống IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Chiến dịch Chung Iraq (JOC) ngày 27/7 cho biết lực lượng chính phủ Iraq đã tiến hành chiến dịch không kích tại thành phố Telafar, phía Tây thành phố Mosul, tiêu diệt khoảng 50 tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Đơn vị phụ trách truyền thông của JOC thông báo, các cuộc không kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo về hoạt động của IS tại thành phố Telafar.Các đợt không kích cũng hướng tới mục tiêu là nhiều điểm cất giấu vũ khí hạng nhẹ cùng một kho vũ khí của IS tại thành phố này. Ngoài khoảng 50 tay súng bị tiệu diệt, chiến dịch không kích đã phá hủy nhiều kho chứa vũ khí và đường hầm bên trong các kho này.Trước đó vào tối 26/7, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi thông báo nước này sẽ sớm triển khai một kế hoạch quân sự nhằm giải phóng thành phố Telafar khỏi sự chiếm giữ của phiến quân IS./.